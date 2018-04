Armi chimiche in Siria | quel limite superato da Assad che spinge gli europei a intervenire

Siria - Gentiloni : uso Armi chimiche non può essere tollerato : L'annuncio del presidente Usa Donald Trump di un imminente attacco missilistico in Siria dopo il presunto attacco chimico contro i civili a Douma condotto dal regime di Assad, scuote la politica italiana. Con le opposizioni contrarie all'opzione

Alessia Marcuzzi - Carta - Hunziker e altri Vip : stop alle Armi chimiche : Marco Carta, Hunziker, Marcuzzi: bocca coperta per #stopchemicalattacks Nelle ultime ore sui social si stanno diffondendo delle foto di personaggi molto noti e persone comuni che si coprono la bocca e il naso mentre si fanno un selfie. Si tratta della campagna social iniziata a causa dai tragici eventi che stanno interessando il territorio siriano, dove la popolazione vive costantemente sotto bombardamenti e violenza senza stop. Come non ...

Militari russi non trovano nessun ricoverato per Armi chimiche nell'ospedale di Douma - : Lo ha dichiarato oggi in una conferenza stampa il vice direttore del dipartimento operativo dello Stato Maggiore russo, il generale Viktor Poznihir. "I medici del centro russo, i rappresentanti della ...

Missili Usa in Siria - Salvini : «Armi chimiche fake news - Gentiloni parli» : A dichiararlo, in una nota, è stato il segretario della Lega, Matteo Salvini, a seguito dell'aumento della tensione politica internazionale che ha spinto Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, a ...

L'allarme dell'Oms sulle Armi chimiche in Siria : "500 persone intossicate da gas a Duma" : L'Organizzazione mondiale della sanità si dice "profondamente allarmata dalle notizie sul sospetto uso di armi chimiche nella città di Duma", in Siria, e "chiede l'accesso immediato e senza ostacoli all'area, per fornire assistenza alle persone colpite, valutare gli impatti e dare una risposta globale di salute pubblica".A renderlo noto è Peter Salama, direttore generale dell'Oms per la risposta alle emergenze che, in una ...

Siria : allarme Oms su Armi chimiche : ANSA, - ROMA, 11 APR - L'Organizzazione mondiale della sanità , Oms, si dice "profondamente allarmata dalle notizie sul sospetto uso di armi chimiche nella città di Douma", in Siria, e "chiede l'...

Siria - all'Onu saltano le proposte di indagine sulle Armi chimiche : arrivato il 'no' del Consiglio del sicurezza sulla proposta della Russia di aprire un'inchiesta sull'utilizzo di armi chimiche nel conflitto Siriano. Un parere contrario motivato dal fatto che per i ...

Armi chimiche - Opac invia team in Siria : 20.25 L'Organizzazione per la proibizione delle Armi chimiche invierà presto un team di esperti in Siria per indagare sull'attacco a Duma. La decisione giunge in un momento di estrma tensione tra Usa e Russia. Washington ha accusato dell'attacco il regime di Damasco che però ha sempre negato e anzi aveva invitato gli esperti a visitare Duma.

Siria - Assad invita l'OPAC a visitare Duma per indagini su presunto uso Armi chimiche : La questione in discussione all'ONU. Intanto cacciatorpediniere Usa Cook lascia Cipro. Marina americana: nessun jet russo ci ha sorvolato. Gorbaciov: "Quasi crisi cubana, Putin-Trump si vedano"

Coprirsi la bocca contro l'uso dei gas in Siria : la campagna social contro le Armi chimiche : 'Che mondo stiamo lasciando ai nostri figli? Tanta tristezza nel cuore #Siria #gas', è il messaggio dello scrittore. Coprirsi la bocca e il naso contro l'uso dei gas in #Siria. Grazie a tutti coloro ...

Siria - l'appello di un 15enne contro le Armi chimiche : "Il mondo non ci dimentichi" : Con il suo smartphone mostra al mondo una città distrutta e la quotidianità della guerra. E chiede a tutti di aiutare il suo Paese

Siria : Youtuber 15enne lancia un appello contro le Armi chimiche : Che mondo è, un mondo in cui si può viaggiare su Marte ma non fermare le guerre?" Muhammad chiede un gesto simbolico , un selfie con una mano che copra bocca e naso, "contro l'uso dei gas come arma ...

Siria - Armi chimiche su Duma. Trump : "Decisioni importanti entro 24-48 ore" : "Attacco atroce contro innocenti" afferma il presidente americano nel corso di una riunione alla Casa Bianca. Questa sera alle 21, vertice del consiglio di Sicurezza a Palazzo di Vetro. Duma è l'ultimo bastione della resistenza dei ribelli di fronte all'offensiva del regime di Bashar al-Assad