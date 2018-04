Ariana Grande | nuove canzoni | c' è la data! Il quarto album vedrà la luce il 27 aprile

Il titolo del nuovo singolo di Ariana Grande è No Tears Left To Cry? L’indizio “indossato” dalla popstar : Dopo l'annuncio della rivista Variety, secondo la quale il nuovo singolo di Ariana Grande uscirà il 27 di aprile e sarà seguito a breve distanza dalla pubblicazione del suo nuovo album di inediti, si diffondono nuovi rumors intorno al titolo del brano che dovrebbe anticipare il suo quarto progetto discografico in carriera. La data d'uscita del singolo, definito "profondamente personale", non è ancora ufficiale ma sicuramente la presentazione ...

Svelata la data d’uscita del nuovo singolo di Ariana Grande? “Una canzone profondamente personale” : Mentre i canali ufficiali della popstar ancora tacciono, la rivista Variety ha annunciato l'uscita del nuovo singolo di Ariana Grande, apripista del prossimo album di inediti, per il 27 aprile. La data non è stata ancora confermata dall'artista, ma la rivista la dà per certa e fornisce anche qualche anticipazione sul brano in questione, il primo della nuova era discografica dopo il successo di pubblico e di critica di Dangerous ...

Commovente dedica di Harry Styles ad Ariana Grande : Domenica 9 aprile Harry Styles, noto al Grande per essere stato il più famoso componente della boy band anglo-irlandese One Direction, ha fatto tappa con il suo tour mondiale alla Manchester Arena. La Manchester Arena è purtroppo tristemente famosa per essere stata teatro del sanguinoso attentato terrorista che nel maggio dello scorso anno sconvolse l’opinione pubblica mondiale, un attentato di matrice terroristica che causò numerose vittime e ...

Ariana Grande beauty look : tutto su capelli e make up della pop star : Scoprite i migliori beauty look della cantante Ariana Grande Classe 1993, Ariana Grande è una delle pop star più famose al mondo. Lo stile di Ariana Grande è glam e ricco di carattere, fatto di beauty look statement . Celebre è la sua coda alta su chioma lunghissima e il suo trucco "ufficiale" con labbra nude , eyeliner ...

Side to Side di Ariana Grande e Nicki Minaj è un plagio? Audio dei brani a confronto : Side to Side di Ariana Grande e Nicki Minaj è stato uno dei più grandi successi tratti dall'album Dangerous Woman della popstar di origini italoamericane, ufficialmente rilasciato come singolo nell'agosto 2016 e da allora Quasi due anni dopo la traccia è viene sottoposta ad un'accusa di plagio da parte di un querelante, Christopher O'Connor, che avrebbe ritrovato alcune delle sue composizioni nel duetto. Autore e compositore, l'artista non ...

Ariana Grande è tornata a esibirsi da vivo in occasione della “March For Our Lives” : Per il suo ritorno live Ariana Grande ha scelto la March For Our Lives, importante manifestazione contro le armi che si è svolta a Washington sabato 24 marzo. [arc id=”316a3716-fcf5-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Ariana ha preso parte a questa imponente manifestazione cantando dal vivo “Be Alright”, brano simbolo con il quale aveva aperto anche il suo indimenticabile One Love Manchester. La performance ha fatto venire i brividi ...

Da Ariana Grande a Paul McCartney - star in marcia contro le armi : Tra le centinaia di migliaia di manifestanti che sono scesi in piazza in tutti gli Stati Uniti c'erano anche numerosi divi del mondo dello spettacolo, tra la gente o sul palco per gridare basta alla proliferazione delle armi LEGGI L'articolo

Ariana Grande risponde a un fan vittima di bullismo con un messaggio privato : “Impara ad amarti” : Non capita spesso che le star rispondano a richieste dirette dei loro fan e quando questo accade l'evento è talmente raro da diventare una notizia, come nel caso di un idolo dei teenagers come Ariana Grande. La cantante di Dangerous Woman, lo scorso anno assurta all'onore delle cronache anche per il terribile attentato terroristico che ha fatto 22 vittime al termine del suo concerto a Manchester, è stata contattata in privato da un fan su ...

Ariana Grande incinta? No - è sparita dai social per un altro motivo : Ariana Grande su Instagram: perché è sparita da mesi Ariana Grande è incinta del fidanzato Mac Miller? Più di qualche fan l’ha sospettato dopo che la cantante ha cominciato a non postare più foto e video sul suo account Instagram e altri profili social. L’ultimo post della popstar risale allo scorso primo gennaio: cosa è […] L'articolo Ariana Grande incinta? No, è sparita dai social per un altro motivo proviene da Gossip e Tv.

Niall Horan a Manchester ricorda l’attentato al concerto di Ariana Grande : “Vi è vicina e vi manda il suo affetto” (video) : Niall Horan a Manchester ricorda le vittime ed i feriti del concerto di Ariana Grande, tenutosi lo scorso 22 maggio alla Manchester Arena. Al termine del concerto, un'esplosione ha provocato 23 morti e 250 feriti, attentato terroristico rivendicato dall'ISIS diverse ore dopo. Partito da una settimana con il suo Flicker World Tour 2018, Niall Horan ha fatto tappa alla O2 Arena di Manchester per due concerti. Grande amico di Ariana Grande, ...