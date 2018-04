Archeologia | scoperto il fossile di una falange dell’Homo Sapiens in Arabia Saudita

meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Un progetto del Max Plank Institute for the Science of Human History haildelladi un dito di un antenato dell’uomo moderno nel Deserto del Nefud dell’, risalente a circa 90.000 anni fa. La scoperta è ilpiù antico, datato direttamente, di Homofuori dall’Africa e dal Levante e indica che le prime diffusioni in Eurasia sono state più estese di quanto si pensasse in precedenza. Prima di questa scoperta, si credeva che le prime dispersioni in Eurasia non avessero avuto successo e che fossero rimaste circoscritte alle foreste mediterranee del Levante, alle porte dell’Africa. La scoperta del sito di Al Wusta dimostra che ci sono state molteplici dispersioni fuori dall’Africa e che si sono diffuse più di quanto si pensasse in precedenza. Nel sito di Al Wusta sono stati trovati numerosi fossili animali, inclusi quelli di ippopotami e ...