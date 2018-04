Arabia Saudita | al via visita erede al trono in Spagna | prevista firma accordi settore

Siria e Arabia Saudita fanno volare il petrolio : ?Brent a 73 dollari : Il probabile, e imminente, blitz americano in Siria alimenta le tensioni sul mercato petrolifero. Ma non è l’unico fronte caldo:?oggi gli Houthi, fazione ribelle sciita che controlla lo Yemen del Nord, hanno tentato un nuovo attacco contro infrastrutture petrolifere saudite...

Archeologia : scoperto il fossile di una falange dell’Homo Sapiens in Arabia Saudita risalente a circa 90.000 anni fa : Un progetto del Max Plank Institute for the Science of Human History ha scoperto il fossile della falange di un dito di un antenato dell’uomo moderno nel Deserto del Nefud dell’Arabia Saudita, risalente a circa 90.000 anni fa. La scoperta è il fossile più antico, datato direttamente, di Homo Sapiens fuori dall’Africa e dal Levante e indica che le prime diffusioni in Eurasia sono state più estese di quanto si pensasse in precedenza. Prima di ...

Francia-Arabia Saudita : incontro presidente Macron erede al trono saudita - Parigi rafforza cooperazione con Riad : "Pieno sostegno alla sicurezza dell'Arabia saudita, condanna dell'attività balistica proveniente gli Houti, volontà di trovare una soluzione politica al conflitto e grande esigenza umanitaria nei ...

Effetto Cina e Arabia Saudita sul petrolio - rialzi WTI e Brent +2%. A Wall Street rally di Exxon Mobil : Sessione decisamente positiva per i prezzi del petrolio, con le quotazioni del WTI Crude che balzano sul Nymex di New York del 2%, a $64,69 al barile.

Petrolio : Arabia Saudita punta a 80 dollari a barile : I prezzi del Petrolio WTI sono aumentati in un rialzo improvviso dopo la notizia che l'Arabia Saudita vuole ottenere prezzi del Petrolio vicini agli 80 dollari al barile per pagare l'agenda politica piena di impegni del governo, fra cui c'è la costosa guerra in Yemen , e sostenere la valutazione del gigante dell'energia statale Aramco prima di una IPO. A riferire le conversazioni dei ...

Maltempo - grandinata apocalittica in Arabia Saudita : chicchi grandi 10cm uccidono centinaia di cammelli e pecore! [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Apple vince in Arabia Saudita : uomini e donne lavoreranno insieme : Apple vince in Arabia Saudita: uomini e donne lavoreranno insieme L’azienda di Cupertino non sarà perseguita legalmente e ora potrebbe aprire nuovi negozi Continua a leggere

Mbs a Parigi - cena al Louvre con Macron prima degli accordi. L'Arabia Saudita sarà a Cannes e vuole un'Opera : Portando il nuovo volto delL'Arabia Saudita in giro per il mondo, il principe ereditario Mohammed Bin Salman sbarca a Parigi e incontra Emmanuel Macron, che lo ha accolto ieri sera con una cena privata al museo del Louvre, un appuntamento che non era stato annunciato dall'Eliseo.Sull'inatteso rendez-vous si stanno sollevando già le prime polemiche e l'Eliseo si è affrettato a precisare che la straordinaria cornice della cena ...

Media : piani dell'Arabia Saudita per trasformare il Qatar in un'isola - : Secondo il giornale, il progetto lo vuole realizzare l'unione Saudita degli investitori, composta da nove aziende, che vogliono scavare un canale lungo tutto il confine con il Qatar. Il lavoro ...

Yemen - Arabia Saudita intercetta missile lanciato da Houthi : Le Forze di Difesa Aerea dell'Arabia saudita hanno intercettato un missile balistico lanciato dai ribelli Yemeniti Houthi a Najran, in territorio saudita. Lo riporta Al Arabiya. Questa settimana l'...

“Black Panther” sarà il primo film proiettato al cinema in Arabia Saudita in più di trent’anni : Black Panther, il film della Marvel uscito in Italia a febbraio, sarà il primo film proiettato nei nuovi cinema dell’Arabia Saudita, la cui apertura è stata decisa nel dicembre 2017. In Arabia Saudita i cinema erano stati vietati all’inizio degli The post “Black Panther” sarà il primo film proiettato al cinema in Arabia Saudita in più di trent’anni appeared first on Il Post.

Ribery lascia il Bayern Monaco : futuro in Arabia Saudita : Monaco DI BAVIERA , Germania, - futuro in oriente per Franck Ribery . L'esterno offensivo del Bayern Monaco, in scadenza di contratto a giugno, giocherà in Arabia Saudita, con la maglia dell'Al-...

I cinema di AMC arrivano in Arabia Saudita : La catena di cinema numero uno al mondo - controllata dalla cinese Dalian Wanda - è la prima ad avere ottenuto dalla nazione una licenza con cui potrà aprire 50-100 sale entro il 2030 in circa 25 ...