pcprofessionale

: #11aprile #Apple condannata a pagare 502 milioni di dollari per violazione di brevetti - robytenk : #11aprile #Apple condannata a pagare 502 milioni di dollari per violazione di brevetti - grifoorg : Apple condannata a pagare 502 milioni di dollari per violazione di brevetti Nella giornata di oggi Apple è stata c… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Insomma, sembra che la parola fine alla contesa non sia ancora vicina, tuttavia VirnetX è spesso additata come 'Patent Troll', ovvero come società che tenta di ricevere denaro muovendosi nel mondo ...