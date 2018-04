Appello delle donne Pd al partito | ' Non ci fidiamo più di voi'

Baker Boy : il cAppello delle star da indossare ora : Un mix ben riuscito tra un berretto da marinaio e un basco francese. È il Baker Boy Hat, chiamato così dal designer che lo ha riportato in auge, Ruslan Baginskiy, perché la sua forma ricorda (vagamente) il cappello indossato dai panettieri. Il giovanissimo ex stylist russo è sempre stato affascinato dai copricapi indossati dai suoi nonni e questa passione l’ha portato a realizzare una sua collezione, con modelli dalla forma ben ...

L’Appello di Di Maio ai vicepresidenti delle Camere : “Rinunciate al doppio stipendio” : Il capo politico del M5s Luigi Di Maio rivolge un appello a tutti i componenti degli uffici di presidenza di Camera e Senato: "Spogliatevi dei privilegi, rinunciate al doppio stipendio". Di Maio chiede anche agli esponenti di altri partiti di seguire l'esempio di Roberto Fico e dei parlamentari pentastellati eletti negli uffici di presidenza.Continua a leggere

PAPA FRANCESCO - DOMENICA DELLE PALME/ "Calunnie e intrighi ingiusti condannano gli altri" : Appello ai giovani : PAPA FRANCESCO, oggi DOMENICA DELLE PALME 25 marzo 2018: l'appello ai giovani e la condanna di intrighi ostili ad una settimana dalla Pasqua.

Appello delle Ong : c'è una sola nave di soccorso in mare : "Il caso del sequestro della spagnola Proactiva è l'ultimo atto, ora rimane la Aquarius. L'Europa si prenda le sue responsabilità", dice la responsabile di...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Appello Inpgi ai direttori delle testate giornalistiche (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 17 marzo. L’Appello di Marina Macelloni ai direttori delle testate giornalistiche. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 05:09:00 GMT)

Sud del Sudan : Appello fondi per gli aiuti prima della stagione delle piogge : Con la stagione delle piogge che si avvicina in Sud Sudan, dove una persona su tre è sfollata a causa del conflitto, l’Onu chiede un sostegno finanziario urgente per la distribuzione degli aiuti umanitari. “A causa della pressione per le condizioni meteo stagionali, servono finanziamenti tempestivi per fornire aiuti a milioni di persone durante la stagione secca”, ha spiegato Alain Noudehou, coordinatore umanitario delle ...

Molestie - l’Appello di Asia Argento per lo sciopero delle donne dell’8 marzo : “Insieme contro il patriarcato” : Asia Argento risponde all’appello internazionale per lo sciopero globale delle donne e l’8 marzo scenderà in piazza con Non Una Di Meno, a Roma per il corteo, che andrà da piazza Vittorio a Piazza Madonna Di Loreto. “In Italia mi hanno chiamato puttana, mi hanno detto che me l’ero cercata – spiega in un video pubblicato sul profilo Facebook di Non una di meno – Hanno detto che una persona come me non era una ...

Appello di Ceraolo ai candidati delle politiche 2018 : Ripristinate l'intercity Crotone : L'esasperazione dei cittadini della costa jonica calabrese avanza per il mancato collegamento con il resto del mondo'. Ceraolo inoltre ricorda, 'che tra i treni vittime di una miopia politica e ...

Appello della Confartigianato ai partiti alla vigilia delle elezioni : «No agli slogan - sì ai fatti che rimettano il settore delle ... : ... insieme ad altre Associazioni di Categoria e Ordini Professionali, chiede a tutte le forze politiche impegni concreti per rilanciare un settore determinante per la ripresa dell'economia italiana e ...

Riforma delle carceri - l’Appello al Consiglio dei ministri : non sprecate l’occasione di un atto di civiltà : Per chi ha seguito le vicende dell’universo carcerario italiano degli ultimi decenni, oggi è la vigilia di un momento storico. È fissato per oggi un Consiglio dei ministri nel quale si compirà o si vanificherà per sempre lo sforzo di centinaia di intelligenze, entusiasmi e competenze che negli ultimi tre anni sono state al servizio della Riforma del sistema penitenziario. Era il 2013 quando la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato ...

Riforma delle Carceri - l’Appello al Consiglio dei ministri : non sprecate l’occasione di un atto di civiltà : Per chi ha seguito le vicende dell’universo carcerario italiano degli ultimi decenni, oggi è la vigilia di un momento storico. È fissato per oggi un Consiglio dei ministri nel quale si compirà o si vanificherà per sempre lo sforzo di centinaia di intelligenze, entusiasmi e competenze che negli ultimi tre anni sono state al servizio della Riforma del sistema penitenziario. Era il 2013 quando la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato ...

Appello ai partiti e ai movimenti politici dalla conferenza permanente delle associazioni - federazioni e reti di volontariato : ... reti di solidarietà allargate, per contrastare un crescente deficit di socialità e senso civico, una perniciosa tendenza a isolarsi e a estraniarsi dalla partecipazione sociale e politica. Una sfida ...

Elezioni 2018 - pari diritti su adozioni e genitorialità delle coppie gay : l’Appello al collegio Europa : di Roberto Claudio Sormani* La campagna elettorale ci sta disorientando: mancano ancora diritti basilari e c’è perfino chi minaccia di togliere quelli che abbiamo conquistato dopo trent’anni di lotte. Che fare? Aspettare tempi migliori o reclamare subito tutto quello che ci chiede il cuore? Noi di Wake Up Italia non abbiamo dubbi: ci uniamo al movimento LGBT+ italiano chiedendo il pieno riconoscimento della genitorialità delle coppie gay e ...

Politiche - Appello di "Iniziativa Comune" ai partiti : "Sia l'Italia delle piccole e medie imprese" - InfoOggi.it : 'Settori nevralgici della nostra economia, motore del Belpaese che il nostro Stato - sottolinea Tiso - troppo spesso sottovaluta, se non trascura. Per questa ragione, abbiamo deciso di creare un ...