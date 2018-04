Apertura del Centro Rimpatri | Muzzarelli detta a Minniti cinque condizioni

Modica - tutto pronto per Apertura del nuovo Pronto Soccorso : Il commissario dell'Asp di Ragusa, Lucio Ficarra, annuncia che è tutto Pronto per l'apertura del nuovo Pronto Soccorso di Modica.

Ministero degli Esteri : il mondo esterno non ostacoli l'Apertura della Cina : L'ampliamento dell'apertura cinese non va ostacolato dall'esterno, cosa che comunque il mondo esterno non é in grado di fare. Secondo quanto appreso da dei reportage, le misure sull'ampliamento dell'...

Forum di Boao per l'Asia : Xi Jinping annuncia quattro grandi misure per promuovere l'Apertura della Cina : ... non ha soltanto cambiato profondamente la Cina, ma anche ha avuto un impatto significativo sul mondo!" Il mondo attuale sta sperimentando una nuova fase di grande sviluppo, e di grandi cambiamenti e ...

Piazza Affari positiva - su Apertura commerciale della Cina. Scatto di Telecom - acquisti anche su Saipem : Il presidente cinese intende aprire ulteriormente la Cina al mondo, espandendo le importazioni di beni da altri paesi; tra le misure contemplate, anche quella di abbassare i dazi sulle importazioni ...

L'Apertura del Consiglio a 11 è regolare : Si erano rivolte al Difensore Civico regionale le opposizioni in Comune , Vercelli Amica, Lega Nord, SiAmo Vercelli, Forza Itallia e Movimento 5 Stelle, perché aprire con 11 consiglieri anziché 14 , ...

L'Apertura del M5s divide il Pd. Oggi vertice del Centrodestra : 'L'autocritica nei toni è apprezzabile ma rimane evidente l'ambiguità' le parole del segretario reggente Martina. Nel Centrodestra Oggi vertice ad Arcore. Per Salvini un'intesa con il Movimento 5 ...

Pisa - Domus mazziniana : Apertura straordinaria e gratuita nel fine settimana del 7 e 8 aprile : Dopo il successo dell’apertura straordinaria per Pasquetta, la Domus mazziniana sarà aperta e gratuita anche il fine settimana del 7 e 8 aprile con una serie di iniziative rivolte ai cittadini, ai turisti e alle famiglie, grazie alla fondamentale collaborazione dell’associazione Correlamente. Si inizia sabato mattina con l’apertura delle collezioni dalle 9 alle 13 e visita guidata del museo alle 10; nel pomeriggio apertura dalle 15 alle 17 con ...

Palestinesi condannano l'Apertura del principe ereditario saudita ad Israele - : Secondo lo storico, le dichiarazioni di bin Salman sono una conseguenza logica della politica estera di Riyadh. L'esperto palestinese Abdel Qader Yasin ritiene che "l'Arabia saudita non può assumere ...

Fermo - oltre 800 presenze ai musei nel weekend di Pasqua. E cresce l'attesa per la mostra sul Quattrocento e l'Apertura del polo scientifico ... : ... oltre che turistico-culturale, dei musei scientifici per rendere la città sempre più appettibile turisticamente, ricalcando l'antica tradizione storica di città della cultura e della scienza a tutto ...

Forum di Boao : Xi Jinping mostrerà al mondo nuove prospettive della riforma e Apertura della Cina : Wang Yi ha rivelato che durante la conferenza, Xi Jinping spiegherà tutta una serie di questioni focali a cui il mondo intero presta grande attenzione come, ad esempio, in che modo la Cina intende ...

Loano - tutto pronto per la riApertura dell'area giochi del parco "Don Leone Grossi" - FOTO - : ... a ridosso dell'anfiteatro che, in estate, ospita numerosi spettacoli per i più piccini. "I parchi gioco " spiega il primo cittadino di Loano " devono essere aree assolutamente sicure e prive di ...

Forni chiusi. Di Maio in difficoltà - fallisce la giornata dell'Apertura al Pd per inquietare la Lega : I Forni, per dirla con la famosa quanto abusata metafora, sono chiusi, almeno per ora, in queste confuse pre-consultazioni che si consumano prima ancora di quelle ufficiali al Quirinale. Si capisce quando a metà pomeriggio, in un clima di nervosismo sull'elezione di vicepresidenti, questori, segretari, Luigi Di Maio mette in rete un tweet di fuoco: "Salvini dice che gli bastano 50 voti. Vuole fare il governo con i 50 voti del Pd di Renzi ...

La riApertura al traffico di Corso Vittorio è il fallimento clamoroso della giunta Alessandrini : ... hanno bisogno " ha elencato Fiorilli - di una politica fiscale comunale che sia loro vicina, ovvero che riduca le imposte, non che continui ad alzare una tassa sui rifiuti oggi insopportabile; hanno ...

Foggia - donna uccisa nel 1993 : procura ottiene la riApertura delle indagini sull’omicidio di Elena Mariella : A 25 anni dall’omicidio la procura di Foggia ha chiesto ed ottenuto dal giudice delle indagini preliminari del tribunale l’autorizzazione alla riapertura delle indagini riguardanti l’omicidio della giovane Elena Mariella, uccisa a Foggia la sera del 17 marzo 1993 con cinque colpi di pistola esplosi da una persona rimasta ignota. Le indagini svolte all’epoca, furono indirizzate sulla pista del delitto passionale: venne indagato un ...