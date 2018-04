Ape volontaria | dal 13 aprile al via le domande di accesso

Ape volontaria - Inps “accolte quasi 7mila domande”/ Compatibilità e scadenze : precisazioni sugli esodati : Ape volontaria, Inps: “accolte quasi 7mila domande”. Circa 200mila simulazioni, ma presto si farà tutto online. Ultime notizie sull'anticipo finanziario a garanzia pensionistica volontario(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 14:18:00 GMT)

Inps - Ape volontaria : «Quasi 7mila domande accolte». Si potrà fare tutto online : Sono 6.684 domande di certificazione del diritto all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica volontario (Ape) che risultano accolte fino ad oggi. Di queste, 5.214 si riferiscono a soggetti...

Ape volontaria - ultime notizie Inps : accolte quasi 7mila domande Video : Ad oggi, 9 aprile, sono quasi 7 mila le domande di #ape volontaria accolte dall’#Inps. Un comunicato stampa dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale informa sulle ultime notizie in merito all’anticipo pensionistico recentemente introdotto nel sistema previdenziale italiano. Nel frattempo l’Associazione Bancaria Italiana, ABI, fa sapere che è tutto pronto affinché, a partire dal prossimo 13 aprile, i lavoratori che ottenuto la ...

Pensioni - Ape volontaria : procedure informatiche al via - domande a partire dal 13 aprile : Avviato il collaudo delle procedure informatiche sull'Anticipo finanziario a garanzia Pensionistica , Ape volontaria , . 'L'obiettivo - rende noto Gianfranco Torriero, vice direttore generale dell '...

Pensioni anticipate e Ape volontaria : inviate oltre 15mila domande Video : Cresce il numero di domande di certificazione depositate con il fine di ottenere il pensionamento anticipato tramite l'APE volontaria [Video]. Ricordiamo che il meccanismo consente l'uscita dal lavoro a partire dai 63 anni di eta' e con almeno 20 anni di contribuzione, pur accettando una penalizzazione dovuta per il rimborso del prestito ventennale collegato alla misura. Di fatto l'opzione sembra risultare particolarmente gradita per via dei ...

Ape volontaria - istruzioni Inps per l’adesione di banche e assicurazioni : Nuovi passi avanti sull’Ape volontaria. Dopo la pubblicazione da parte dell’Inps della circolare, del simulatore di calcolo online e del form per la presentazione della domanda di certificazione, ora l’Ente previdenziale ha fornito le istruzioni alle banche e alle assicurazioni sulle modalità di adesione. Leggi anche Ape volontaria, al via da oggi le domande e il simulatore Inps Con il messaggio 16 febbraio 2018, n. ...

Ape volontaria - come funziona il simulatore Inps : Al via le domande per l’Ape volontaria. Dopo oltre un anno di attesa ha preso finalmente il via libera il prestito finanziario a garanzia pensionistica. Il tassello finale che tutti aspettavano è arrivato con la pubblicazione da parte dell’Inps della Circolare n. 28/2018, del simulatore online per il calcolo e infine la possibilità di presentare la domanda di certificazione del diritto. Dopo aver analizzato i requisiti, la modalità ...