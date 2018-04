Antitrust Ue | ispezioni su idiritti tv

Ispezioni Antitrust in uffici Tim : 15.43 Ispezione dell'Antitrust nella sede di Tim. Gli ispettori dell'Autorità, con il nucleo speciale della Guardia di Finanza, sarebbero al lavoro per acquisire elementi per verificare un eventuale abuso di posizione dominate sul progetto Cassiopea. Ora sospeso, il progetto Cassiopea riguarda gli investimenti in fibra nelle aree a fallimento di mercato. La verifica riguarda una possibile strategia per impedire ai concorrenti l'accesso al ...