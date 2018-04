Annunciata la data d' uscita di Cultist Simulator | un peculiare card game dagli autori di

Lucy Lawless al Napoli Comicon 2018 - Annunciata come ospite l'attrice di Xena e Ash vs Evil Dead : biglietti - data e orari : ... l'attrice neozelandese, famosa e amata in tutto il mondo per i suoi ruoli in serie tv come Xena e Spartacus, incontrerà i fan durante il corso della manifestazione napoletana dedicata al mondo dei ...

Lucy Lawless al Napoli Comicon 2018 - Annunciata come ospite l’attrice di Xena e Ash vs Evil Dead : biglietti - data e orari : Ci sarà anche Lucy Lawless al Napoli Comicon 2018: l'attrice neozelandese, famosa e amata in tutto il mondo per i suoi ruoli in serie tv come Xena e Spartacus, incontrerà i fan durante il corso della manifestazione napoletana dedicata al mondo dei fumetti, del cinema e delle serie tv. In particolare, come si legge sul sito ufficiale del Napoli Comicon, la Lawless parteciperà grazie alla collaborazione con Infinity alla proiezione in anteprima ...

Pronti a tornare su World of Warcraft? Annunciata la data d'uscita dell'espansione Battle for Azeroth : Blizzard ha da poco annunciato la data di uscita di Battle for Azeroth, la nuova espansione di World of Warcraft che sarà disponibile dal prossimo 14 agosto. Nell'espansione, Azeroth è ancora sconvolta in seguito al devastante attacco della Legione. La comparsa di una nuova, potente risorsa, l'Azerite, il sangue vitale del pianeta ferito, ha portato Alleanza e Orda sull'orlo della guerra. In Battle for Azeroth giocatori di World of Warcraft ...

Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans : Annunciata la data di lancio su Steam : Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans è un indie che omaggia la memoria del celebre duo che ha fatto delle scazzottate e dei fagioli in padella lieti ricordi degli anni 70 e 80.Ebbene, come riporta la pagina Facebook del progetto, ora sappiamo che la versione finale di Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans sarà rilasciata su Steam il prossimo 20 aprile. Siete pronti a ripercorrere le gesta dei nostri due eroi?Per chi non lo ...

La data di uscita di Spider-Man verrà Annunciata nella giornata di oggi : Se siete fan dell'Uomo Ragno o più semplicemente dei possessori di PS4 interessati all'esclusiva Sony sviluppata da Insomniac Games abbiamo delle buone notizie per voi.Gli sviluppatori stessi hanno confermato attraverso il proprio profilo Twitter che la data di uscita di Spider-Man verrà annunciata nel corso della giornata di oggi e in particolare il tutto dovrebbe avvenire alle 17:00 ore italiane. Il team ha confermato l'imminente annuncio ...

City of Brass : Annunciata la data di lancio del first-person rogue-lite : Uppercut Games ha annunciato da data di lancio di City of Brass, un'avventura di genere first-person rogue-lite realizzata dagli stessi sviluppatori di BioShock.Il gioco, riporta DSOgaming, verrà lanciato il 4 maggio. Ambientato in un setting mitologico e metropolitano, il gioco verte sulla storia di un astuto ladro in cerca di tesori leggendari nascosti tra antiche rovine.Ed Orman, co-fondatore e designer, Uppercut Games, dichiara:Read ...

Data di uscita Annunciata per Dragon Quest XI su PS4 e Steam : Finalmente è stata svelata la Data di uscita ufficiale di Dragon Quest XI Echi di un'era perduta su PlayStation 4 e Steam: lo ha annunciato la stessa Square Enix, il gioco uscirà il 4 settembre 2018, subito dopo le vacanze di agosto. Dragon Quest XI Echi di un'era perduta è l'attesissimo undicesimo capitolo della serie creata da Yuji Horii insieme al character designer Akira Toriyama e il compositore Koichi Sugiyama. Il gioco fa parte di una ...

Annunciata la data d’uscita del nuovo album di Lorenzo Fragola dopo Battaglia Navale : La data di uscita del nuovo album di Lorenzo Fragola è stata Annunciata. dopo lo slittamento del primo singolo ufficiale, ora fissato per il 30 marzo, l'artista siciliano ha rivelato di essere pronto per il nuovo disco con la data del 27 aprile. A rivelarlo è stato proprio il giovane artista catanese in una diretta social, nella quale ha parlato di Battaglia Navale e di tutte le ultime novità in seno al suo ritorno. Come già annunciato, ...

Annunciata una nuova data di Nek Max e Renga in estate : info e biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciata durante un'intervista a RTL una nuova data di Nek Max e Renga in estate, in programma a Udine. Il concerto si terrà il prossimo 11 luglio a Villa Manin di Codroipo, in provincia di Udine, e va ad aggiungersi ad un ricco calendario di live che attraverseranno l'intera penisola sino alla fine dell'estate. Il tour di Nek Max e Renga continua a registrare successi straordinari in tutta Italia, con sold out in diverse date della ...

Dragon Ball FighterZ : Annunciata la data di uscita del primo DLC : Bandai Namco ha annunciato che Broly e Bardock si uniranno al roster di Dragon Ball FighterZ dal 28 marzo 2018 come contenuto a pagamento insieme al Commentator Voice Pack.In aggiunta alla data di uscita di questo DLC, la compagnia ha anche svelato maggiori dettagli sugli aggiornamenti gratuiti previsti per la primavera.Broly e Bardock, inclusi anche nel FighterZ Pass che contiene 8 personaggi, delizieranno i fan con attacchi speciali e abilità ...

Annunciata una nuova data di Laura Pausini nei palasport : info biglietti in prevendita : La nuova data di Laura Pausini è stata Annunciata. Dopo la leg nei palasport che ha reso nota durante la conferenza stampa di presentazione del disco, l'artista ha raddoppiato la data al Mediolanum Forum di Assago dell'8 settembre con un nuovo concerto in programma il 9 ottobre nella medesima location. I biglietti sono in prevendita esclusiva per gli iscritti al Fan Club a partire dalle 17 del 20 marzo. La vendita speciale proseguirà per le ...

Ash of Gods : Annunciata la data di uscita e la Digital Deluxe Edition : Ash of Gods, il titolo ispirato a The Banner Saga e finanziato con una campagna Kickstarter, è stato protagonista ultimamente di un trailer focalizzato sulla storia, questa sarà un elemento importante nel gioco e in continua evoluzione in base alle vostre decisioni.Fino ad oggi sapevamo che Ash of Gods sarebbe uscito nel corso di questo mese, ora, come segnala Dualshockers, apprendiamo la data di lancio precisa, ovvero il 23 marzo. Allo stesso ...

Annunciata la data di uscita di Warhammer 40.000 : Inquisitor - Martyr - action RPG dall'universo del gioco di Games Workshop : Neocore e Bigben Interactive hanno annunciato la data d'uscita di Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr, il primo action RPG ambientato nell'universo del wargame realizzato da Games Workshop. Il gioco sarà disponibile a partire dall'11 maggio 2018 su PC, Xbox One e PS4.In Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr il giocatore è un Inquisitore nel settore Caligari, una regione infestata da eretici, mutanti, Xenos traditori e demoni degli Dei del ...

E3 Xbox : Annunciata ufficialmente la data della conferenza : La data della conferenza E3 2018 di Xbox è stata ufficialmente rivelata assieme all’orario di inizio: 10 giugno alle ore 22:00 italiane. Ovviamente non ci saranno annunci hardware dato che è stata appena commercializzata Xbox One X, piuttosto si spera in presentazioni di titoli esclusivi, nello specifico, tutti attendono nuovi giochi AAA che ultimamente stanno mancando a Microsoft. Quasi sicuro l’annuncio di Halo 6 ma alcune ...