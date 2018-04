Anima Holding sotto pressione dopo accordo Poste - Intesa Sanpaolo : Giornata "no" per il titolo Anima Holding a Piazza Affari , -3,87%, per via dell'accordo di distribuzione siglato tra Poste Italiane e Intesa Sanpaolo che potrebbe ridurre l'effetto dell'Intesa sul ...

Anima Holding - cresce la raccolta netta a marzo : Teleborsa, - marzo positivo sul fronte della raccolta netta per il Gruppo Anima. La società che si occupa di risparmio gestito ha registrato una raccolta positiva per circa 183 milioni di euro , per ...

Anima Holding scende verso 5 - 662 Euro : A picco il principale asset manager indipendente in Italia , che presenta un pessimo -3,2%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Anima ...

Aumento di capitale : Anima Holding rettifica il prezzo delle azioni : Teleborsa, - Anima Holding rettifica il prezzo dei titoli, a seguito dell'Aumento di capitale che partirà lunedì 26 marzo. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a ...

Anima Holding - Wellington Management ha in portafoglio quasi l'8% : Teleborsa, - La Consob rende noto che Wellington Management , lo scorso 15 marzo 2018, ha acquisito una quota azionaria in Anima Holding del 7,949%, a titolo di proprietà indiretta. In particolare il ...

Anima Holding - si dimette Presidente Bombonato : Teleborsa, - Claudio Bombonato ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Anima Holding e dalle altre cariche ricoperte nel Gruppo Anima. Lo ...

Anima Holding - a febbraio raccolta netta positiva per circa 64 milioni di euro : Teleborsa, - raccolta netta positiva per Anima Holding che nel mese di febbraio 2018 arriva a circa 64 milioni di euro. Il totale da inizio anno arriva a 409 milioni di euro : il totale delle masse ...

