Android P porterà una nuova API Vulkan | TLS di default e sfondi nell’Always on Display

Android P supporterà il formato HEIC : le foto occuperanno la metà dello spazio : Tra le caratteristiche più interessanti di Android P senza dubbio vi è anche quella che riguarda il supporto al formato HEIC. Scopriamo di cosa si tratta L'articolo Android P supporterà il formato HEIC: le foto occuperanno la metà dello spazio proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp per Android supporterà le icone adattative (finalmente!) : Nell’ultima versione beta di WhatsApp è stato individuato il pieno supporto alle icone adattative, che saranno sfruttabili se avete un Launcher compatibile.Sembra che l’ultima versione beta di WhatsApp per Android abbia finalmente introdotto una funzionalità che la comunità invocava da un bel po’ di tempo: le icone adattative.WhatsApp supporterà le icone adattative: i dettagliInfatti la versione 2.18.74 beta di WhatsApp per ...

Nokia porterà l’app fotocamera dei vecchi Lumia su alcuni smartphone Android : La cosa è passata inosservata in un primo momento, complice senz'altro l'entusiasmo per i nuovi prodotti, però adesso che la frenesia è scesa ci fa piacere scoprire che le novità targate Nokia non sono ancora finite. L'articolo Nokia porterà l’app fotocamera dei vecchi Lumia su alcuni smartphone Android è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 riceve lo sblocco col volto e supporterà Project Treble con Android 8.1 Oreo : Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceve la funzione di sblocco col volto all'indomani della commercializzazione in India. Ci sono inoltre indizi positivi sul fatto che con l'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo, che sarebbe già in lavorazione, Redmi Note 5 Pro riceverà il supporto a Project Treble. L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 riceve lo sblocco col volto e supporterà Project Treble con Android 8.1 Oreo è stato pubblicato per la prima volta su ...