Andrea Preti e quello sfogo su Facebook | Le bugie hanno le gambe corte

Claudia Gerini ha un nuovo fidanzato? Lo sfogo di Andrea Preti : Claudia Gerini è fotografata con l'ex calciatore Giancarlo Pantano, ex fidanzato della corteggiatrice di Uomini e Donne Alessandra Pierelli. Le foto sono pubblicate su Novella 2000. I due sembrano a loro agio insieme, si scambiano sorrisi. E c'è chi inizia a ipotizzare che nella vita dell'attrice ci sia un nuovo amore.L'ex di Claudia Gerini, l'attore Andrea Preti, poche ore dopo la pubblicazione delle foto si sfoga con un post su Facebook Le ...

“Beccata!”. Claudia Gerini con un altro. L‘attrice ha troncato la relazione con Andrea Preti dal giorno alla notte e ora eccola con un volto (molto) noto. Inutile dire che l’ex l’ha presa malissimo : una reazione velenosissima : Ogni storia d’amore che finisce è un dispiacere, soprattutto se la cosa non avviene di comune accordo e uno dei due ci resta buggerato. Questo è proprio quello che è accaduto ad Andrea presti che è stato scaricato da Claudia Gerini suo mal grado. Il giovane modello aveva raccontato di essere stato scaricato senza nessuna avvisaglia e che la cosa lo aveva sconvolto. L’attrice non aveva mai commentato la cosa, ma dal canto suo aveva fatto ...

Claudia Gerini volta pagina dopo Andrea Preti - passeggiata romantica con l'ex calciatore : Finita la lunga relazione con Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino, Claudia Gerini aveva fatto credere a tutti che la storia con Andrea Preti fosse destinata a durare. Ma, poi, le cose sono andate...

Claudia Gerini dimentica Andrea Preti - pomeriggio spensierato con Giancarlo Pantano : ROMA ? Quella fra Claudia Gerini e Andrea Preti sembrava una storia destinata a durare ma improvvisamente la love story fra i due si è interrotta con tanto di annuncio mezzo stampa, come...

Claudia Gerini dopo l'addio ad Andrea Preti - serata con gli amici con l'abito trasparente : ROMA ? Come Leggo.it aveva anticipato, è finita la love story fra Claudia Gerini e Andrea Preti. "Claudia Gerini mi ha lasciato, sto malissimo". Andrea Preti, l'ex toy...

Claudia Gerini chiarisce sulla fine della storia con Andrea Preti : "Non l'ho trattato male : ecco cosa è successo" : Dopo lo sfogo di Andrea Preti anche Claudia Gerini parla della fine della relazione con l'ex naufrago de l'isola dei famosi. L'attrice chiarisce di non averlo trattato male per nessuno...

Claudia Gerini : ‘Non ho trattato male Andrea Preti. Nella vita si soffre’ : Dopo la rottura tra lei e Andrea Preti, l’attrice romana Claudia Gerini (che venerdì 23 marzo torna sul palco di Dance dance dance dopo la partecipazione all’edizione 2017 dello show) ha negato recisamente di aver voluto ferire apposta il suo fresco ex: “Non ho trattato male Andrea Preti. Ci si frequenta e si soffre Nella vita, succede. Ci si conosce, ci si frequenta, tutti gli incontri sono importanti. Poi, a un certo punto, ...

Claudia Gerini : "Non ho trattato male Andrea Preti" : Sono giorni che non si parla d'altro se non della fine della storia d'amore tra Claudia Gerini e Andrea Preti dopo 17 mesi di passione. Il primo ad annunciare la loro separazione è stato l'attore, ...

Ora Andrea Preti puntualizza sulla fine della sua storia con la Gerini : "Il rapporto si era consumato" : Soltanto ieri il settimanale Chi rivelava in anteprima alcune anticipazioni del lungo sfogo di Andrea Preti per la fine della relazione con Claudia Gerini . La rivista diretta da Alfonso Signorini ...

Claudia Gerini ed Andrea Preti si sono lasciati. E' ufficiale : UPDATE 20:40 Andrea Preti, all'agenzia di stampa Adnkronos, ha smentito l'intervista: "Dopo un anno ci siamo resi conto, con Claudia, che il nostro rapporto si era definitivamente consumato. So bene che nulla è eterno, ma so altrettanto bene che tutto ciò che di bello c’è stato in questo trascorso insieme sarà un ricordo piacevole che mi accompagnerà per il resto dell’esistenza". Ed ha aggiunto: "Ho appreso che potrebbe esserci in giro una ...

Andrea Preti E CLAUDIA GERINI SI SONO LASCIATI/ Nessuna intervista? Il settimanale Chi conferma tutto : ANDREA PRETI e CLAUDIA GERINI si SONO LASCIATI: il modello e attore si lascia andare ad un duro sfogo contro l'attrice dalle pagine del settimanale Chi.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 20:39:00 GMT)

Andrea Preti è finito l’amore con Claudia Gerini : Amore al capolinea quello tra Claudia Gerini e Andrea Preti .«Questa volta è finita. Sto male veramente». Una confessione a cuore aperto, la fine di una love story che sembrava andare a gonfie vele. Andrea Preti, dopo alcuni giorni di assenza dai social, ha comunicato la fine della sua relazione con Claudia Gerini. “Nella vita tutto finisce. Così dopo un anno ci siamo resi conto, con Claudia, che il nostro rapporto si era definitivamente ...

Andrea Preti e Claudia Gerini si sono lasciati. L'attore : "Sto veramente male" : Dopo 17 mesi di passione, la storia d'amore tra Claudia Gerini e Andrea Preti è finita. A raccontarlo è lo stesso modello in un lungo sfogo pubblicato dal settimanale Chi nel numero in edicola da ...

Andrea Preti E CLAUDIA GERINI SI SONO LASCIATI/ Ecco perché lei ha chiuso la storia con il toy-boy : ANDREA PRETI e CLAUDIA GERINI si SONO LASCIATI: il modello e attore si lascia andare ad un duro sfogo contro l'attrice dalle pagine del settimanale Chi.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 15:24:00 GMT)