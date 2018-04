Amstel Gold Race 2018 | Philippe Gilbert punta al pokerissimo per entrare nella storia

Amstel Gold Race 2018 : Julian Alaphilippe pronto al decollo definitivo. Il francese può lasciare il segno : È annunciato da tutti come il più accreditato dei rivali per Alejandro Valverde alla Liegi-Bastogne-Liegi, come accaduto già due anni fa. Il periodo delle Classiche delle Ardenne per Julian Alaphilippe si apre però con l’Amstel Gold Race, dove il francese può già giocarsi le sue carte. Al Giro dei Paesi Baschi, almeno per tre quarti di gara, il transalpino ha dato spettacolo con i suoi scatti su percorsi favorevoli con strappi sul finale. Il ...

Amstel Gold Race 2018 : Enrico Gasparotto sa come si vince. Alla caccia del tris : Nelle 52 edizioni di Amstel Gold Race che si sono disputate, l’Italia nel ha vinte sette. Il primo nel 1996 con Stefano Zanini, mentre tra il 2002 e il 2008 gli azzurri hanno vinto oltre il 50% delle corse con Michele Bartoli, Davide Rebellin, Danilo Di Luca e Damiano Cunego. Gli ultimi due successi sono arrivati grazie ad Enrico Gasparotto, che proprio su queste strade si è tolto le soddisfazioni più importanti della carriera. Il primo è ...

Amstel Gold Race 2018 - i favoriti : scontro tra titani. Kwiatkowski e Gilbert per ripetere il 2017 - Sagan e Valverde per firmare la prima : Il sud dell’Olanda, domenica, ospiterà l’edizione numero 53 dell’Amstel Gold Race, corsa che aprirà il trittico delle Ardenne. Una serie di corse che si sviluppa su percorsi collinari e che troverà nella Liegi-Bastogne-Liegi il suo sfogo naturale. La Classica della birra presenta un percorso molto particolare cambiato l’anno scorso: un finale facile, che potrebbe costringere i corridori ad attaccare già da più lontano. ...

Amstel Gold Race 2018 : il momento della verità per Diego Ulissi. La grande occasione per dare una svolta alla carriera : Il Trittico delle Ardenne sarà l’appuntamento chiave della stagione di Diego Ulissi. Il corridore della UAE-Team Emirates, dopo aver chiuso al quarto posto il Tour Down Under a gennaio, è praticamente sparito dai radar, non riuscendo più a lasciare il segno. Per questo motivo all’Amstel Gold Race avrà la grande occasione di centrare il primo acuto stagionale e dare anche una svolta alla sua carriera. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive ...

Amstel Gold Race 2018 : Peter Sagan per continuare a vincere : Dopo il successo alla Parigi-Roubaix, Peter Sagan non si ferma. Anzi, punta dritto sulle classiche delle Ardenne e in particolare sull’Amstel Gold Race, che domenica aprirà il trittico che andrà a completarsi con Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi. In carriera il tre volte campione del mondo in carica è già salito sul podio, quando ancora l’arrivo era posto in vetta al Cauberg. Da allora il percorso è mutato in maniera drastica, tanto ...

Amstel Gold Race 2018 : Alejandro Valverde - parte la campagna al “Tris delle Ardenne”. Sulle orme di Rebellin nel 2004 : Le primavere passano, ma Alejandro Valverde ha deciso di fermare il tempo e continuare a regalare ai suoi tifosi e, in generale a tutto il grande pubblico del ciclismo, ancora dei colpi da fenomeno che solo l’Embatido sa concedere. A 38 anni da compiere a breve, il corridore spagnolo si lancia verso il momento più importante della sua stagione: le Classiche delle Ardenne. Si comincia con l’Amstel Gold Race di domenica. Un percorso molto diverso ...

Amstel Gold Race 2018 - il percorso ai raggi X : Cauberg lontano dal traguardo - sarà ancora decisiva? : Il pavé è alle spalle, le Ardenne alle porte. Domenica l’Amstel Gold Race aprirà una settimana dedicata alle classiche collinari, che culminerà con la Liegi-Bastogne-Liegi di 7 giorni dopo. La corsa della birra, per l’edizione del 2018, ha cambiato fisionomia: andiamo a scoprire il nuovo percorso, caratterizzato in particolar modo da un nuovo finale, tutto da scoprire. Il percorso Si parte da Maastricht e già nei primi 20 chilometri ...

Amstel Gold Race 2018 - la startlist e l’elenco completo dei partecipanti (in aggiornamento) : Archiviata la campagna del pavé, a partire da domenica prossima il grande ciclismo si sposterà sulle Ardenne. Il primo appuntamento del trittico che condurrà alla Liegi-Bastogne-Liegi è+ l’Asmetl Gold Race, gara storicamente aperta a tante soluzioni. Di seguito vi presentiamo la startlist e l’elenco dei partecipanti, che andremo ad aggiornare con l’avvicinarsi dell’evento. Quick-Step Floors .. GILBERT Philippe .. ...

Amstel Gold Race 2018 : programma - orari e tv. La data della classica in Olanda : Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 14.45 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale ...

