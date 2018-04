Ammazza che Roma | i complimenti di Juve | Milan e Inter

[L'analisi] Vi spiego perché il Real ha Ammazzato la Juventus ma non è colpa di Allegri : Il calcio molte volte è come la vita. Vince la legge del più forte. In fondo è quello che deve aver capito il pubblico dello Stadium che ha applaudito la prodezza di Ronaldo che in pratica ammazzava ...

“Ecco perché lo hanno Ammazzato”. Alberto Villani - l’indiscrezione choc : Nuova puntata sul caso Alberto Villani, il broker italiano residente a Pavia trovato cadavere nei giorni scorsi in Messico dopo la denuncia della fidanzata. Una storia dalle tinte molte fosche che si arricchisce di dettagli sui quali sta cercando di fare luce la magistratura. A quanto si apprende infatti, Villani sarebbe stato coinvolto in alcuni affari illeciti. È quanto sostiene l’ufficio del procuratore dello Stato di Morelos in un ...

“Ammazza - ecco quanto chiede al mese”. Fedez mette in affitto casa sua. Se vi stuzzica l’idea - meglio dare un occhio prima al prezzo. Non è un mistero che l’attico sia super lusso. Però - certo - che cifra… : Fedez è diventato papà da pochissimo. Il piccolo Leone (o Leoncino o baby raviolo, ha già tanti nomignoli) è venuto al mondo in anticipo rispetto ai programmi. Chiara Ferragni, la compagna del rapper e fashion blogger italiana più influente nel mondo, ha partorito lo scorso 19 marzo, giorno della festa del papà, al Cedar Sinai Medical Center di Los Angeles. Una scelta, quella di far nascere il loro primogenito negli Stati Uniti, dettata ...

La madre del 17enne lanciatosi dal ponte : 'Ammazzato dai bulli - preso in giro anche il giorno del funerle' : 'Mio figlio è nato sano. Poi, a sei mesi, dopo un vaccino, si è ammalato. Aveva problemi alle braccia e alle gambe e faticava a muoversi. E c'erano le prese in giro, gli sfottò. Era vittima di ...

La madre del 17enne che si è lanciato da un ponte : 'L'hanno Ammazzato i bulli' : 'Mio figlio è nato sano. Poi, a sei mesi, dopo un vaccino, si è ammalato. Aveva problemi alle braccia e alle gambe e faticava a muoversi. E c'erano le prese in giro, gli sfottò. Era vittima di ...

“Ammazza!”. Manuela Arcuri - arriva il selfie ‘intimo’ che fa impazzire i fan. Direttamente dal lettino : l’ultimo scatto dell’attrice ha mandato in tilt i social. Non la vedevamo così “in forma” da tempo : Manuela Arcuri è sempre un incanto, nonostante gli anni che passano, la sua bellezza e la sua sensualità restano intatte. E non è un caso se ogni scatto social riceve migliaia di like. Poi se uno di questi scatti è come l’ultimo, con un topless intrigante… Allora lì è boom e il social va in tilt, come i suoi fan. L’attrice, che lo scorso otto gennaio ha spento 41 candeline, ha pubblicato sul suo profilo Instagram tre scatti ...

Ammazza - rri - che Torino - granata grintosi e pieni di idee : l'era Mihajlovic è solo un lontano ricordo : Walter Mazzarri ha rivoluzionato il Torino, grazie al pari ottenuto in casa della Sampdoria sono adesso quattro i risultati utili consecutivi dei granata, imbattuti dall'avvento del nuovo allenatore ...

Basket A-2 - Andrea Costa - l'Ammazza grandi : anche Trieste è caduta a Imola : EQUILIBRIO PERFETTO - È ciò che ha fatto l'Andrea Costa, ma sia chiaro che non si tratta di una serata particolarmente fortunata: se abbandoniamo la cronaca degli ultimi giorni e scorriamo il ...