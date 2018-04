Amici 2018 | Heather Parisi ’scatena’ anche la figlia contro Biondo | «Perché hai detto che

Amici 17 SERALE/ Ed. 2018 : il crollo di Carmen - le assegnazioni della seconda puntata : AMICI 17 SERALE, ed. 2018: Carmen Ferreri, in crisi, si scaglia contro i comagni della squadra blu per la prova comparata con Emma. Le assegnazioni per la seconda puntata.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 06:54:00 GMT)

Amici 2018 - daytime 10 aprile. Carmen sbotta (e ha ragione!) contro i Blu : «Siete tutti dalla parte di Emma» : Carmen Ferreri - Amici 2018 L’adrenalina della prima puntata del Serale di Amici 2018 è ancora forte nelle due casette, ma è tempo di pensare al secondo appuntamento di sabato 14 aprile. A tal proposito, iniziano ad arrivare le prime assegnazioni, che sono l’occasione per uno sfogo di Carmen nei confronti dei suoi compagni di squadra. Amici 2018, daytime 10 aprile | Squadra Bianca: Emma sceglie un suo cavallo di battaglia per ...

Amici 2018 : Sephora in lacrime sbotta contro Simona Ventura e Garrison : Simona Ventura e Garrison criticati da Sephora ad Amici 17 Gli strascichi della prima puntata di Amici 2018 si fanno ancora sentire, e durante il daytime di oggi Sephora ha risposto alle critiche che Simona Ventura e Garrison le avevano avanzato durante il Serale. La ballerina una volta arrivata in Casetta insieme alla Squadra Blu è scoppiata subito in lacrime, ricordando quanto detto dalla bionda conduttrice e soprattutto dal coreografo ...

Perché Daniele cambia squadra ad Amici 2018? La scelta influisce su Biondo ed Emma Muscat : Perché Daniele cambia squadra ad Amici 2018? Nella giornata di ieri, è stato pubblicato sui social di Amici di Maria De Filippi un video in cui il ballerino Daniele, della squadra bianca, chiede di cambiare squadra per passare nel team blu. La produzione del talent show accetta la richiesta di Daniele e, così, si rende necessario lo spostamento di un componente dei blu nei bianchi, per equilibrare nuovamente i due team al serale di Amici di ...

Amici 2018 - Heather Parisi contro Simona Ventura e Marco Bocci : “Il loro è ‘paracuslimo’” : “Devo ammettere che questi professori, quasi tutti, hanno un modo aggressivo, cattivo e offensivo nei confronti dei ragazzi, soprattutto anche quando tocchi l’argomento fisico. E’ orribile! Mai nessun professore o maestro mi ha trattato come io ho visto sabato scorso. Non esiste quel comportamento nei confronti dei ragazzi. A me così non piace”. A parlare così è Heather Parisi che dice la sua su quanto accaduto nella prima puntata del ...

Amici 2018 - Heather Parisi contro la Celentano - Simona Ventura e Bocci : Amici 17, Heather Parisi si lascia andare ad alcune dichiarazioni sui professori della commissione interna e sui colleghi Simona Ventura e Marco Bocci Heather Parisi è una delle novità più interessanti della diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Reduce dalla prima puntata del serale di Amici 17, che non ha brillato in fatto di ascolti, la nota showgirl italo – americana ha rilasciato alcune dichiarazioni sui professori e ...

Amici 2018 : Daniele Rommelli passa nella squadra Blu al posto di Biondo (video) : Dopo appena una puntata del serale, Daniele Rommelli, ballerino dei Bianchi, decide di cambiare squadra per stare accanto alla fidanzata Lauren Celentano. La produzione di Amici, intenerita dalle parole del giovane concorrente, ha preso in esame la proposta ed accettato l'avvicendamento.prosegui la letturaAmici 2018: Daniele Rommelli passa nella squadra Blu al posto di Biondo (video) pubblicato su TVBlog.it 09 aprile 2018 22:42.

Biondo cambia squadra ad Amici 2018 : scambio di concorrenti al serale tra bianchi e blu : Biondo cambia squadra ad Amici 2018 a causa dell'accoglimento della richiesta di Daniele da parte della produzione del programma TV condotto da Maria De Filippi. Il ballerino Daniele ha chiesto di cambiare squadra dopo il primo appuntamento con il serale di Amici 2018, in diretta sabato 7 aprile su Canale 5. La produzione del programma TV ha deciso di accogliere la sua richiesta ma, per equilibrare nuovamente le squadre, si è reso necessario ...

Amici 2018 - Heather Parisi "contro" i professori - Simona Ventura e Marco Bocci (video) : Amici va alla riscossa e prepara la seconda sfida contro Ballando con le stelle (che avrà Gabriel Garko come ballerino) creando hype sulla prossima puntata, in onda sabato sera, anche grazie alle polemiche tra professori e commissari. In particolar modo, è Heather Parisi ad avere i fari puntati su di sé. La showgirl ce l'ha con Alessandra Celentano (anche se non la nomina), rea di aver attaccato la ballerina Lauren per il suo aspetto ...

Amici 2018 : Heather o Hater? La Parisi avvelenata con professori - Simona Ventura e Marco Bocci – Video : Heather Parisi - Amici 2018 Non solo la delusione dell’eliminato Filippo e la gioia del vincitore Matteo, ma anche l’ira di Heather Parisi. La prima puntata del Serale di Amici 2018 scatena il disappunto della ‘commissaria’ nei confronti dei professori, a suo dire eccessivamente duri con i ragazzi in gara: “Devo ammettere che questi professori, quasi tutti, hanno un modo aggressivo, cattivo e offensivo nei ...

Alessandra Celentano VS Lauren ad Amici 2018/ “Sei grassa!” : anche Heather Parisi contro la prof : Alessandra Celentano nella bufera, Amici 2018: “Lauren sei grassa!”, questo il pensiero della professoressa di danza del serale, anche Heather Parisi contro la docente, ecco cosa è successo.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 17:59:00 GMT)

Amici 2018 : Alessandra Celentano attaccata da un’ex allieva : Alessandra Celentano nel mirino di un’ex allieva di Amici Alessandra Celentano durante la prima puntata del Serale di Amici 17 era stata al centro di numerose polemiche a causa di tutte le critiche avanzate alle ballerine. Quella più dura era stata sicuramente quella fatta contro Lauren, accusata dalla professoressa di danza classica di essere in sovrappeso. Dopo tale dichiarazione erano scese addirittura in campo Maria De Filippi e ...

Amici 2018 - anticipazioni seconda puntata Serale del 14 aprile : chi sarà eliminato? : Possiamo estrapolare anticipazioni sulla seconda puntata del Serale di Amici 2018, di sabato 14 aprile, da ciò che è successo durante il primo appuntamento: gli eliminati della seconda puntata, o meglio quelli a rischio, potrebbero essere già delineati dai sì e dai no che i professori hanno dato sabato scorso. Il primo a lasciare il Serale è stato Filippo, un po' a sorpresa dobbiamo dire, e non è uscito nel migliore dei modi, non per colpa sua, ...