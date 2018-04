AMICI 17 SERALE Ed 2018 | il crollo di Carmen | le assegnazioni della seconda puntata

AMICI 17 - Daniele e Biondo cambiano squadra per amore/ Esibizioni di coppia nel secondo serale? : Amici Serale 2018 ed. 17, Daniele e Biondo cambiano squadra: il ballerino passa nella squadra blu e il cantante in quella bianca. Gesto d'amore per Lauren Celentano ed Emma Muscat?(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 14:27:00 GMT)

Aldo Grasso critica Maria De Filippi per il nuovo Serale di AMICI : “Istitutrice Gertrud” : Maria De Filippi, Amici Serale stroncato da Aldo Grasso: “Programma anzianotto” Aldo Grasso torna a criticare Maria De Filippi. Stavolta la nota penna del CorSera analizza la figura della popolare conduttrice in merito al nuovo Amici Serale. Ecco cosa scrive il famoso critico tv: “Siccome tutti i programmi della Fascino sono espressione di un aspetto […] L'articolo Aldo Grasso critica Maria De Filippi per il nuovo Serale ...

Maria De Filippi : Aldo Grasso critica il Serale di AMICI 17 : Aldo Grasso attacca Amici – il Serale di Maria De Filippi La prima puntata del Serale di Amici 17 non ha brillato in termini di ascolti, ma neanche di contenuti. Ballando con le stelle e Milly Carlucci, per la prima volta quest’anno, sono riusciti a trionfare su Maria De Filippi. Il nuovo meccanismo, i tre palchi, il ritorno alla diretta e del televoto, e tutti i cambiamenti apportati alla fase Serale del talent di Canale 5, non hanno convinto ...

Biondo cambia squadra ad AMICI 2018 : scambio di concorrenti al serale tra bianchi e blu : Biondo cambia squadra ad Amici 2018 a causa dell'accoglimento della richiesta di Daniele da parte della produzione del programma TV condotto da Maria De Filippi. Il ballerino Daniele ha chiesto di cambiare squadra dopo il primo appuntamento con il serale di Amici 2018, in diretta sabato 7 aprile su Canale 5. La produzione del programma TV ha deciso di accogliere la sua richiesta ma, per equilibrare nuovamente le squadre, si è reso necessario ...

Simona Ventura e tutti i giudici commentano il Serale di AMICI 17 : Amici 17: le parole di Simona Ventura e dei giudici Il daytime di oggi di Amici 2018 ha fatto sentire le ultime parole e emozioni di Simona Ventura, Heather Parisi e di tutto il resto della commissione esterna a poche ore dall’inizio della prima puntata del Serale, andata in onda in diretta sabato sera. L’ex conduttrice di Selfie – Le cose cambiano (che in diretta è entrata per ultima nello studio, solo prima di Maria De ...

AMICI 2018 - anticipazioni seconda puntata Serale del 14 aprile : chi sarà eliminato? : Possiamo estrapolare anticipazioni sulla seconda puntata del Serale di Amici 2018, di sabato 14 aprile, da ciò che è successo durante il primo appuntamento: gli eliminati della seconda puntata, o meglio quelli a rischio, potrebbero essere già delineati dai sì e dai no che i professori hanno dato sabato scorso. Il primo a lasciare il Serale è stato Filippo, un po' a sorpresa dobbiamo dire, e non è uscito nel migliore dei modi, non per colpa sua, ...

Eliminato AMICI 2018 serale prima puntata : escluso Filippo dei bianchi Video : E' tutto pronto per la diretta della prima puntata del serale [Video] di Amici 2018: stasera 7 aprile in prime time su Canale 5 alle 21.30 andra' in onda l'attesissima puntata d'esordio di questa edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. La gara tra i concorrenti della squadra bianca e quella blu comincera' ad entrare nel vivo e stasera scopriremo il nome del primo concorrente che dovra' lasciare la scuola più famosa della ...

Al via il serale di AMICI 2018 : vincitore a sorpresa - migliori e peggiori momenti della prima puntata (video) : Il serale di Amici 2018 è iniziato sabato 7 aprile. Con il ritorno alla diretta, anche il pubblico da casa ha potuto esprimere la propria opinione, televotando cantanti e ballerini in gara. Nel corso del primo appuntamento con il serale di Amici 2018 c'è stato un vincitore a sorpresa, della categoria del canto, mentre l'eliminato è stato fin troppo scontato. GLI ASCOLTI della prima puntata A vincere la prima puntata del serale di Amici 2018 ...

AMICI 2018 serale - l'eliminato della prima puntata : ecco chi è stato fatto fuori Video : Il serale di Amici 2018 [Video]è tornato in onda ieri sera su Canale 5 con la prima attesissima puntata di questa nuova edizione. La De Filippi quest'anno ha presentato al pubblico di Canale 5 un programma completamente rivoluzionato sia nei meccanismi che nei contenuti. Via i direttori artistici: da quest'anno i concorrenti torneranno ad essere al centro della gara e soprattutto dovranno 'fare i conti' nuovamente con le critiche e i giudizi dei ...

Maria De Filippi a Che tempo che fa/ Da Fabio Fazio dopo il “flop” del serale di AMICI 2018 : Maria De Filippi a Che tempo che fa: da Fabio Fazio dopo il “flop” del serale di Amici 2018. Parlerà anche della sfida con Milly Carlucci e il suo Ballando con le Stelle?(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 16:39:00 GMT)

“Adesso finitela!”. Ermal Meta furioso - esplode AMICI. Siamo solo alla prima puntata del serale e l’atmosfera è già bollente. Stanco dei commenti - il cantante scende in difesa del suo pupillo. Parole pesantissime : Inizio con polemica per Amici, il talent di Maria De Filippi che ha preso il posto di C’è posta per te nel sabato sera di Canale 5. A scatenare la bagarre è un insospettabile, il fresco vincitore di Sanremo Ermal Meta. Sempre pacato e cauto, a volte anche troppo secondo i fan, il cantante albanese ha sbottato e non e le ha mandate a dire a Rudy Zerbi e Di Francesco. Il motivo?Il discografico e il compagno di Fiorella non hanno risparmiato ...

AMICI 2018 - prima puntata serale. Guerra tra De Filippi e Celentano! : La prima puntata del serale di Amici è stata una vera rivoluzione e con il ritorno della diretta sono tornate anche le polemiche da parte della giuria dei professori che si è scontrata con i commissari esterni, rappresentati da sei personaggi dello spettacolo. La serata è giunta alla fine con la vittoria di Matteo dei Blu che chiama con sé Einar, mentre il primo eliminato è Filippo dei Bianchi. Ma vediamo cosa ...

Ascolti di AMICI di Maria De Filippi - il 7 aprile vince Ballando con le stelle di Milly Carlucci contro il serale : Gli Ascolti di Amici di Maria De Filippi, nella prima puntata del serale 2018, in onda su Canale 5 sabato 7 aprile, deludono le aspettative. Maria De Filippi perde il primato del sabato sera e lo cede a Milly Carlucci che, con Ballando con le stelle, si aggiudica la serata. Rai1 vince con il 23,1% di share per un totale di 4,3 milioni di telespettatori. Su Canale 5, la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi si ferma al 20,8% di ...