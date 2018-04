Ambiente | dal 21 al 25 aprile torna a Roma il Villaggio per la Terra

Welfare aziendale in agricoltura significa sostenibilità. Giansanti : "Focus su Ambiente e sociale" : Welfare nell'agricoltura fa coppia con la sostenibilità e quindi significa produrre un cibo bio buono e genuino, C'è quindi una funzione ambientale , poi c'è anche una funzione sociale che si esplica ...

Ambiente : decine di migliaia di auto diesel inquinano l’est Europa e provengono dall’Italia : Il 10-11 aprile a Sofia si terrà l’incontro dei Ministri dell’Ambiente dell’UE per discutere delle misure volte a migliorare la qualità dell’aria in Europa. In vista di questo incontro, l’ONG Transport & Environment ha calcolato il numero esatto dei veicoli diesel che vengono importati in Bulgaria e l’inquinamento dell’aria che essi comportano. Secondo i nuovi dati, dei veicoli diesel inquinanti importati lo scorso anno in Bulgaria, il 63% ...

Ambiente : in Alto Adige possibili limiti per diesel dal 2019 : Tavolo tecnico sulla qualità dell’aria: catalogo di misure per la riduzione del biossido di azoto, possibili limitazioni per i diesel a partire dal 2019. “Puntiamo a intraprendere una strada praticabile per garantire il rispetto dei valori di soglia entro i prossimi 5 anni – spiega il direttore dell’Ufficio aria e rumore, Georg Pichler – ponendoci pero’ anche dei traguardi intermedi, come ad esempio la ...

Ambiente : 700.000 euro dalla Regione Toscana a parchi e riserve : Ammontano a 700mila euro le risorse che per il 2018 la Regione Toscana ha deciso di stanziare per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano. Lo stabilisce il Documento operativo annuale approvato nell’ultima Giunta, in cui è racchiusa tutta la programmazione per i parchi e le riserve e la biodiversita’, ricchezze della Toscana, per questo anno. “Anche il patrimonio naturalistico ha il suo ...

Ambiente : presentata la campagna #iofacciolamiaparte - “un importante messaggio partito dal Campidoglio” : In occasione della manifestazione ‘Difendiamo il futuro‘, svoltasi nella giornata di mercoledì scorso, promossa da Accademia Kronos Onlus presso la Protomoteca del Campidoglio, in collaborazione con il Corpo dei Carabinieri Forestali e Roma Capitale, è stata presentata la campagna #iofacciolamiaparte, che chiama all’appello normali cittadini, opinion leader, amministratori pubblici, manager pubblici e privati ad attivarsi in difesa ...

Ambiente - Gentiloni : l’impegno internazionale deve proseguire - “uscita dal carbone entro il 2025” : “La questione climatica non è una questione solo globale, che riguarda l’Africa o i mari artici, ma diventa sempre più chiaramente di casa nostra, del nostro Paese“: queste le parole del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, pronunciate alla Camera in occasione della presentazione del Rapporto Ambiente di sistema – annuario dati ambientali ISPRA. “L’impegno internazionale deve proseguire, l’Italia al ...

Ellis - la prima volta con Cantù «Stregato dall'Ambiente super» : Sei minuti e qualche spicciolo da che è stata alzata la prima palla a due della partita e Perry Ellis debutta ufficialmente con la maglia della Pallacanestro Cantù entrando in luogo di Charles Thomas ...

Tottenham-Juventus - Higuain ci sarà. L’argentino partirà dalla panchina? Matuidi carica l’Ambiente : ” Vinceremo solo se…” : Tottenham-Juventus, Higuain ci sarà. L’argentino partirà dalla panchina? Matuidi carica l’ambiente:” Vinceremo solo se…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Tottenham-Juventus, Higuain- Gonzalo Higuain ci sarà. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate dall’infermeria, Gonzalo Higuain dovrebbe prender parte alla trasferta di ...

Ambiente - Ecoitaliasolidale : “Oggi giornata mondiale della natura” : “Oggi si celebra la giornata mondiale della Natura istituita dalle Nazioni Unite il 20 dicembre 2013, nata con l’obiettivo di celebrare la vita in tutte le sue forme e la difesa dell’Ambiente. Nel considerare l’importanza dell’educazione ambientale soprattutto rivolta alle giovani generazioni che rappresentano il futuro del mondo, Ecoitaliasolidale anche quest’anno lo dedica ai parchi, ai giardini e a tutti ...

Le star dalla parte dell’Ambiente : Ancora una volta il tema della sostenibilità torna sotto i riflettori. Questa volta, a dargli voce è il gruppo Pianoforte (a cui fanno capo i marchi Carpisa, Yamamay e Jaked) che ha stretto un patto di collaborazione con la Fondazione One Ocean – organizzazione impegnata nella salvaguardia dell’ecosistema marino e rispetto ambientale – per attivare una serie di iniziative e progetti volti a tutelare l’ambiente. LEGGI ANCHERodeo ...

Ambiente : nel 2017 salgono a 3.320 le tonnellate di Rifiuti Elettrici ed Elettronici raccolte dal consorzio Ecolamp : Sfiorano le 3.320 tonnellate i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) raccolti e riciclati nel 2017 dal consorzio Ecolamp, l’11% in più rispetto ai dati del 2016. Di queste, 1.764 tonnellate sono costituite da sorgenti luminose esauste (raggruppamento R5), mentre 1.555 tonnellate appartengono alla categoria dei piccoli elettrodomestici, dell’elettronica di consumo e degli apparecchi di illuminazione giunti a fine vita ...

"Il M5S ha un programma sull'Ambiente - chi governa va dalla parte opposta" : La Spezia - Le vertenze ambientali spezzine, le normative regionali e le proposte del programma del Movimento cinque stelle. Sono stati questi i temi cardine del convegno "Ambiente, il caso Spezia", ...

Auriemma : 'Chiellini? Pecoraro condizionato dall'Ambiente Juve...' : Raffaele Auriemma , giornalista di Premium Sport, è intervenuto a Radio Crc , parlando della mancata prova tv per il contatto tra Chiellini e Belotti : 'Il dottor Pecoraro, procuratore federale, è stato condizionato nella sua decisione dopo ...

Volontariato aziendale - le case history di LegAmbiente : ...Unipol per la realizzazione di progetti di recupero e riqualificazione di aree del nostro Paese penalizzate da fenomeni di degrado ambientale e sociale e le tante iniziative legate a Puliamo il mondo ...