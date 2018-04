Amazon | punta acquisto indiana Flipkart | in corsa anche Walmar

Amazon Prime Video punta sullo sport : in arrivo una serie sul Manchester City : La serie "All or nothing" torna su Amazon Prime Video: in arrivo nuovi episodi per chi ama lo sport, tra cui uno spazio dedicato al Manchester City L'articolo Amazon Prime Video punta sullo sport: in arrivo una serie sul Manchester City è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Come Amazon anche Walmart punta sul drone : 23/03/2018 19:07 Dopo Amazon che ha lanciato l'idea della consegna dei pacchi con i droni adesso è la volta di Walmart. Le idee di Walmart Il più grande rivenditore al dettaglio del mondo, infatti sembra intenzionato non solo ad imitare l'altro gigante dell'ecommerce ma addirittura a depositare un brevetto per i propri droni. La differenza con la creatura di Jeff Bezos? Quelli di ...

Amazon Prime : aumenta il costo dell’abbonamento annuale - ma spunta anche l’opzione mensile : Amazon è entrato a far parte delle vite di milioni di persone nel mondo ormai da molti anni, e sempre più sono gli italiani che preferiscono effettuare i propri acquisti sulla popolare piattaforma di e-commerce, beneficiando di sconti convenienti, un catalogo di prodotti immenso e spedizioni rapide che rendono difficile la vita dei competitor. Tra i tanti servizi offerti da Amazon è disponibile anche Prime, l’abbonamento a fronte di una ...

Amazon Prime aumenta i prezzi in Italia (e spunta una formula mensile) : Amazon Prime aumenta i costi in Italia. Il prezzo dell'abbonamento annuale salirà da 19,99 a 36 euro all'anno a partire dal 4 aprile per le nuove iscrizioni e dal 4 maggio per i clienti già iscritti. Tutte le altre preferenze restano immutate: dal rinnovo automatico alla possibilità di cancellare il servizio in qualsiasi momento. spunta anche una formula mensile da 4,99 euro, che come il piano annuale si inizia a pagare dopo ...

Spunta su Amazon una misteriosa remastered di Call of Duty Modern Warfare 2 : Dopo l'uscita della remastered di Call of Duty Modern Warfare in occasione del lancio di Black Ops 3, in molti avevano sospettato che l'annuncio di Black Ops 4 potesse essere seguito da qualche novità relativa a una eventuale remastered di uno dei capitoli più amati del franchise Call of Duty, Call of Duty Modern Warfare 2.A sorpresa, Amazon Italia ha messo a listino sulle sue pagine le versioni Xbox One e PS4 di una misteriosa "Cod MW2 ...

Amazon pensa al futuro e punta ai conti correnti. Aperte le trattative con le banche : La casa, la spesa, lo shopping e ora forse i conti correnti. Amazon continua la sua ascesa per diventare sempre più parte integrante della vita dei suoi clienti: se con Alexa è entrata nei salotti e ...

Amazon compra Ring - punta a casa smart : ANSA, - NEW YORK, 28 FEB - Amazon spinge sulla casa 'smart' e acquista Ring, il produttore di telecamere, campanelli d'ingresso 'intelligenti' e di altre apparecchiature per l'abitazione. I termini ...

Amazon punta sui motori : ecco la docu-serie in quattro episodi dedicata alla McLaren : L’offerta di Amazon Prime Video, il servizio di video on demand proposto da Amazon, si amplia con un contenuto che potrà certamente soddisfare appieno tutti gli appassionati di motori. A partire da oggi è infatti disponibile “Grand Prix Driver”, una docu serie dedicata alla Formula Uno e in modo particolare a una delle scuderie storiche, […] L'articolo Amazon punta sui motori: ecco la docu-serie in quattro episodi dedicata alla ...