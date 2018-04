Amaurys e Jonathan mettono in imbarazzo Francesca e Bianca

Isola dei Famosi - Jonathan accusa Amaurys di omofobia : volano parole grosse : Jonathan contro Amaurys all’Isola dei Famosi: l’ex gieffino accusa il naufrago di omofobia A pochi giorni dalla fine gli animi dei naufraghi all’Isola dei Famosi continuano ad essere agitati. L’ultimo scontro, come mostrato oggi durante il day time, è avvenuto tra Jonathan e Amaurys. Quello che sembrava essere un confronto pacifico, però, si è trasformato […] L'articolo Isola dei Famosi, Jonathan accusa Amaurys di ...

Isola dei Famosi 2018/ Lite tra Amaurys e Jonathan : "Perez - tu sei schiavo dei soldi e del potere!" : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni: dopo l'addio di Rosa Perrotta e Alessia Mancini arriva la reazione dei naufraghi che è molto differente....(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 16:35:00 GMT)

Isola dei Famosi : nuovo scontro tra Amaurys e Jonathan : Amaurys Perez e Jonathan: acceso confronto a L’Isola dei Famosi Lunedì scorso è andata in onda la penultima puntata della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi, e a finire nuovamente nell’occhio del ciclone è stato il naufrago Joanthan Kashanian. Il motivo? Quest’ultimo ha discusso molto animatamente con Alessia Mancini, la quale è stata difesa a spada tratta da Amaurys Perez. E proprio per tale ragione che Amaurys e ...

Isola dei famosi - durante la pubblicità rissa tra Jonathan e Amaurys Perez : 'Io non mi vendo - tiratemi fuori adesso' : Nervi tesissimi nella semifinale dell' Isola dei famosi . Jonathan Kashanian e Amaurys Perez , durante la pubblicità, sono stati protagonisti di un confronto a muso duro. Il pallanuotista cubano, già ...

Jonathan minaccia di lasciare L’Isola dopo lo scontro con Amaurys : Amaurys Perez litiga con Jonathan Kashanian all’Isola dei Famosi La puntata di stasera dell’Isola dei Famosi è iniziata con lo scontro tra Jonathan Kashanian, Alessia Mancini e Amaurys Perez. Alessia Marcuzzi ha anticipato il dibattito svelando al pubblico che stasera avrebbe scoperto tutte le luci e le ombre dei naufraghi che ancora sono in ballo per la finale. E’ stato poi mandato in onda un servizio che voleva riassumere ...

Jonathan Kashanian/ Chiuso tra due fuochi - Amaurys Perez e Alessia Mancini lo attaccano (Isola dei famosi) : Jonathan Kashanian, il concorrente sempre più isolato in Honduras. La lite con Bianca Atzei crea ancora molte polemiche all'interno del gruppo del programma di Canale 5. (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 21:51:00 GMT)

Franco Terlizzi lascia l'Isola 2018 : ecco cosa è successo dopo i litigi con Jonathan e Amaurys : Franco Terlizzi lascia l'Isola 2018: perché? Ce lo stiamo chiedendo un po' tutti. Di ipotesi, come sempre, non ne mancano, ma non è chiaro ancora come mai il pugile abbia dovuto abbandonare la sua esperienza a Cayo Cochinos, dopo aver evitato di finire per la quarta volta al televoto. Forse non si sente al massimo delle forze e il medico gli ha detto che deve necessariamente tornare a casa, forse ha detto qualcosa che non avrebbe dovuto dire... ...

Franco Terlizzi lascia l'Isola 2018 : ecco cosa è successo dopo i litigi con Jonathan e Amaurys : Franco Terlizzi lascia l'Isola 2018: perché? Ce lo stiamo chiedendo un po' tutti. Di ipotesi, come sempre, non ne mancano, ma non è chiaro ancora come mai il pugile abbia dovuto abbandonare la sua esperienza a Cayo Cochinos, dopo aver evitato di finire per la quarta volta al televoto. Forse non si sente al massimo delle forze e il medico gli ha detto che deve necessariamente tornare a casa, forse ha detto qualcosa che non avrebbe dovuto dire... ...

Isola - diretta undicesima puntata : Amaurys primo finalista. Lite tra Alessia e Jonathan entrambi in nomination. Francesca Cipriani rientra in gioco. Elena eliminata : Su Leggo.it la diretta dell'undicesima puntata. La prossima settimana l'Isola torna di lunedì per la semifinale. Ecco cosa è successo LE NOMINATION Francesca e Rosa...

L’Isola dei Famosi – Undicesima puntata del 3 aprile 2018 – Fuori Elena. Amaurys primo finalista. Alessia e Jonathan al televoto. : Undicesima puntata stasera de L’Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi. Con lei in studio Mara Venier, Daniele Bossari e la voce Fuori campo della Gialappa’s band. Inviato in Honduras Stefano De Martino. Dopo la giornata ballerina in palinsesto dal lunedì al martedì, dalla prossima settimana e per le ultime 2 puntate il reality andrà […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Undicesima puntata del 3 aprile 2018 – Fuori Elena. ...

Isola dei Famosi : Elena fuori - Amaurys in finale - Jonathan e Alessia nominati Video : Stasera, martedì 3 aprile, si svolgera' una nuova puntata dell'Isola Dei Famosi [Video], il reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Tante le sorprese in serbo per i naufraghi, ma intanto vediamo cosa è successo in questi ultimi sette giorni. Come prima notizia segnaliamo l'abbandono del gioco da parte di Franco Terlizzi. Il fatto è avvenuto a causa di alcuni problemi di salute che hanno colpito l'ex pugile. Problemi che l'hanno costretto a ...

Isola dei Famosi 2018 | Puntata 3 aprile 2018 | Amaurys Perez in finale - Elena Morali eliminata - Alessia Mancini e Jonathan nominati : ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018 - Amaurys PEREZ FINALISTA/ Diretta - nomination : Alessia e Jonathan al televoto (3 Aprile) : ISOLA dei FAMOSI 2018, Diretta 3 aprile: il primo FINALISTA, nuovo eliminato tra Francesca, Nino e Jonathan. Franco Terlizzi si ritira del programma. Le polemiche di Simone Barbato.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 01:01:00 GMT)

Franco Terlizzi lascia l'Isola 2018 : ecco cosa è successo dopo i litigi con Jonathan e Amaurys : Franco Terlizzi lascia l'Isola 2018: perché? Ce lo stiamo chiedendo un po' tutti. Di ipotesi, come sempre, non ne mancano, ma non è chiaro ancora come mai il pugile abbia dovuto abbandonare la sua esperienza a Cayo Cochinos, dopo aver evitato di finire per la quarta volta al televoto. Forse non si sente al massimo delle forze e il medico gli ha detto che deve necessariamente tornare a casa, forse ha detto qualcosa che non avrebbe dovuto dire... ...