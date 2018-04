All' Eur i bolidi elettrici Ma intanto i romani affondano tra le buche

Ciampi - quanto manca All'Italia il suo slancio europeista : Entrare nell'Euro significava per Ciampi mettere fine ad uno stato di disordine dell'economia che l'aveva caratterizzata dalla fine degli anni sessanta. Quel disordine si manifestava nell'alta ...

Pantano diplomatico All'Onu. I veti bloccano ogni intesa - Allerta Eurocontrol sui voli nel Mediterraneo est : L'Onu si impantana ancora, non si trova l'intesa al tavolo dei diplomatici sul presunto attacco chimico di Bashar al Assad a Douma. Il Consiglio di sicurezza Onu boccia anche la terza bozza di risoluzione presentata dalla Russia, che chiedeva l'invio di investigatori Opac per indagare, mentre Mosca, dal canto suo, pone il veto alla bozza Usa per istituire un nuovo meccanismo d'inchiesta indipendente.Manovre diplomatiche che falliscono, manovre ...

Siria - Allerta Eurocontrol rotte aeree : 4.57 Eurocontrol, l'organizzazione europea per la sicurezza dei voli, ha inviato un'allerta alle aerolinee di volare con prudenza nelle rotte del Mediterraneo orientale per via di possibili attacchi missilistici sulla Siria nelle prossime 72 ore. Secondo l'organizzazione infatti lo spazio aereo potrebbe essere oggetto di blackout radio provocando problemi alla navigazione aerea."Si consiglia-si legge in una nota sul web - di pianificare le ...

Alle 21 in diretta con Eurolive : Welcome Back Spyro - Q&A - Spider-Man e non solo : Torna uno dei classici appuntamenti delle dirette di Eurogamer.it, un'occasione per interagire direttamente con alcuni esponenti della redazione e per parlare insieme a noi di alcuni degli argomenti più caldi del momento o di ciò che più vi incuriosisce dei prossimi mesi di questo 2018 videoludico.Torna Eurolive, con una diretta come sempre focalizzata sulle uscite del momento e su ciò che il nostro medium preferito ci sta riservando in questi ...

DIRETTA / Lokomotiv Kuban Darussafaka (risultato live 0-0) streaming video e tv : pAlla a due! (Finale Eurocup) : DIRETTA Lokomotiv Kuban Darussafaka, info streaming video e tv: orario e risultato live di gara-1 della finale di Eurocup. I russi hanno sempre vinto nella competizione e sono favoriti(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 18:41:00 GMT)

Startup innovative - dAll'UE arriva il fondo 'VentureEU' da 2 - 1 miliardi di euro : Ciò significa maggiore occupazione e crescita in europa.' Carlos Moedas , Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha affermato: 'VentureEU è un elemento chiave della strategia Open ...

Borse europee in rAlly : Teleborsa, - Il bilancio si chiude in positivo per i listini azionari europei con il clima che si è fatto più sereno tra gli investitori grazie anche all'apertura della Cina al commercio ...

Ironia dello speaker sui minuti di recupero - multa di 1000 euro All’Avellino : Il club irpino è stato sanzionato dopo che lo speaker avrebbe ironizzato sui minuti di recupero concessi durante il match casalingo con il Perugia, vinto 2-0. L'articolo Ironia dello speaker sui minuti di recupero, multa di 1000 euro all’Avellino è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Una blockchain per i cittadini : nasce l’Alleanza tra gli Stati europei : Il palazzo del Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea (foto: Luca Zorloni per Wired) Ventidue paesi dell’Unione europea hanno stretto un’alleanza per la blockchain. Bruxelles si prepara al lancio di applicazioni della tecnologia alla base del bitcoin per il comparto pubblico e per i privati. Il paternariato consentirà ai governi di scambiarsi esperienze, competenze tecniche e soluzioni normative. L’obiettivo è ...

Allarme azzardo - in Umbria oltre 10mila giocatori. Nel 2016 bruciati 1.099 milioni di euro. Barberini : 'Da Regione lotta serrata' : ... presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, molto impegnato su temi del genere e nella promozione del "gioco pulito" e nel contrasto del gioco d'azzardo e delle scommesse nel mondo del calcio, ...

Colpita da aneurisma a poche settimane dAlle nozze : la storia di Taryn - morta a 28 anni : Taryn Budd è morta a poche settimane dalle sue nozze dopo essere stata Colpita da aneurisma. Stava facendo un bagno a casa sua quando si è sentita male ed è affogata. Il suo cuore, i polmoni e i reni sono stati donati ad altre tre persone: "Sapere che i suoi organi continuano a vivere ci è di grande conforto".Continua a leggere

