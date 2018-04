Allerta meteo Lazio | temporali da domani per 24 ore

Allerta meteo Veneto : in arrivo temporali e rovesci fino a venerdì : Dalla serata odierna fino alle prime ore di venerdì 13 aprile in Veneto sono attese precipitazioni diffuse, anche con rovesci e temporali che potranno essere più consistenti nelle aree montane e pedemontane. Il Centro funzionale della Protezione civile regionale mette in Allerta i comuni di Perarolo di Cadore, per la frana locale, e della fascia del Piave Pedemontano e dell’Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone, tra Treviso, Vicenza e Verona, per ...

Allerta meteo - avviso della protezione civile per le prossime ore : forte maltempo al Nord - venti intensi anche al Sud : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine atlantica in arrivo sul nostro Paese determinerà, da questa sera, una fase di maltempo sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni diffuse specie su Valle D’Aosta, rilievi del Piemonte e Lombardia. La perturbazione determinerà anche una forte ventilazione sulle regioni meridionali, con venti di burrasca sud-orientali su Sicilia e Calabria. Sulla base delle previsioni ...

Allerta meteo Piemonte : criticità “gialla” - rischio allagamenti e frane : Allerta Meteo criticità “gialla” in Piemonte, su tutta la fascia pre-alpina dalla valle del Po, nel Cuneese, alla Valsesia (Vercelli). La “criticita’ ordinaria”, che comporta rischio di allagamenti e frane, è stata prevista da Arpa (Agenzia regionale di protezione ambientale) per le prossime 36 ore. La quota neve nella giornata di domani scenderà fino a 1.100-1.200 metri. Per le abbondanti nevicate previste in ...

Maltempo - in Toscana Allerta gialla/ Previsioni meteo : pioggia e mareggiate - temperature in discesa : Maltempo, in Toscana allerta gialla. Bolletino emesso dalla Protezione civile. Previsioni meteo: pioggia e mareggiate, temperature in discesa. Le ultime notizie sulle zone interessate(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 11:59:00 GMT)

Maltempo - Allerta su Lazio e Sardegna/ Previsioni meteo : temporali e forti venti - su Roma possibili grandinate : Maltempo, allerta su Lazio e Sardegna: tornano i temporali accompagnati da forti venti e possibili grandinate nella Capitale. Previsioni meteo per le prossime ore.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 20:04:00 GMT)

Allerta meteo Toscana : criticità “gialla” per rischio idrogeologico idraulico dalla mezzanotte : La Protezione civile della Regione Toscana ha diramato “un codice giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore” in vigore “da mezzanotte, stasera, alle ore 18 di domani“. Le aree interessate sono: Arcipelago, Etruria costa sud, Ombrone, Fiora e Albegna. L'articolo Allerta Meteo Toscana: criticità “gialla” per rischio idrogeologico idraulico dalla mezzanotte sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta meteo sul Lazio : Forte vento e temporali sul Lazio . Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un "avviso di condizioni meteorologiche avverse" dalle prime ore di lunedì 9 aprile e "per le successive 12-18 ore"...

Allerta meteo Lazio : temporali in arrivo - criticità “gialla” dalle prime ore di domani per 18 ore : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, lunedì 9 aprile e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio “precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale“. I fenomeni – comunica una nota della Regione Lazio – saranno accompagnati da ...

Allerta meteo - avviso della protezione civile : peggioramento al centro/nord - venti forti e mareggiate [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La perturbazione atlantica in movimento verso il Mediterraneo centrale determinerà nelle prossime ore un peggioramento del tempo sulle regioni centro-settentrionali, a partire dalla Sardegna. Oltre alle piogge, si prevedono venti forti e mareggiate. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione ...

Allerta meteo - brusco peggioramento da Sud/Ovest : Lunedì 9 Aprile torna il maltempo - forti piogge al Centro/Nord : 1/23 ...

Maltempo - nuova Allerta meteo della Protezione Civile : burrasche e mareggiate in Sicilia e Calabria [MAPPE e BOLLETTINI] : Una perturbazione atlantica in avvicinamento dalla penisola iberica determinerà da domani un graduale peggioramento del tempo a iniziare dalle regioni occidentali italiane, accompagnato da venti di burrasca e mareggiate sulle isole maggiori e sulla Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei ...

Allerta meteo Toscana : codice giallo per pioggia e temporali fino a domani : Sta transitando in queste ore sulla Toscana una perturbazione che porterà rovesci e temporali in serata. domani sono previste residue piogge nel corso della nottata e al mattino, poi un miglioramento. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per piogge forti e temporali per le zone settentrionali e nord-occidentali della Toscana, con validità fino alle ore 13 di domani, giovedì 5 aprile. Ecco il ...

Allerta meteo Toscana 4/5 Aprile 2018 : Il Centro Funzionale Regionale Toscana ha emesso un avviso di criticità per: Rischio Idrogeologico Idraulico PIOGGIA: Oggi, Mercoledì, precipitazioni diffuse su tutte le province a carattere di rovescio o temporale in serata. Domani nottetempo e fino al primo pomeriggio residue precipitazioni sparse a carattere di rovescio che tenderanno a interessare le zone centro-settentrionali. Per le prossime […]

Allerta meteo - torna lo scirocco : forte maltempo al Nord - caldo al Centro/Sud – MAPPE e DETTAGLI : 1/22 ...