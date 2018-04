Allergie alimentari | un vaccino potrebbe eliminare quella alle arachidi

Le Allergie alimentari? Da neonati evitare il contatto con salviette profumante - polvere e allergeni : (foto: Pixabay) salviette profumate, polvere , contatto della pelle del neonato con allergeni alimentari, oltre a una predisposizione genetica. Sono i fattori che, se presi tutti insieme, potrebbero più facilmente innescare nei bambini piccolissimi lo sviluppo futuro di allergie alimentari. A mostrarlo è uno studio condotto dalla Nortwestern University, negli Stati Uniti, che verrà pubblicato il 6 aprile 2018 su The Journal of Allergy and ...

Allergie alimentari : a scatenarle è un mix di fattori - sia genetici che ambientali : Le Allergie alimentari sono in aumento e interessano il 4-6% dei bambini negli Stati Uniti, secondo i Centers for Disease Control and Prevention. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Allergy and Clinical Immunology è un insieme di fattori a scatenare le Allergie alimentari: un mix di genetica e di fattori ambientali, come l’esposizione della pelle a detergenti senza risciacquo (che indeboliscono la barriera lipidica della pelle), ...