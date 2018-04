Alla Camera si rinnova l' asse Lega-M5s La delusione di Boccia

Giancarlo Giorgetti presidente della commissione Speciale Alla Camera : accordo M5s-Lega : accordo tra centrodestra e Movimento 5 stelle. Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega a Montecitorio, è destinato alla presidenza della commissione Speciale della Camera. Lo riporta l'agenzia di stampa Dire che cita fonti parlamentari del centrodestra.L'intesa, spiega un deputato, rientra nel discorso generale che si era fatto anche sulle presidenze delle camere e sul sostegno che Forza Italia, Lega e Fdi avevano garantito a Vito ...

Liberi e Uguali verso gruppo autonomo Alla Camera : si discute per il capogruppo Video : E' praticamente fatta per la concessione della deroga, da parte dell'Ufficio di Presidenza della #Camera dei Deputati, in favore di #Liberi e Uguali per la creazione di un gruppo autonomo, il sara' composto quindi da 14 deputati, nonostante appunto i regolamenti parlamentari prevederebbero un minimo di 20 membri per costituire un gruppo. Anche il presidente dell'aula di Montecitorio Roberto Fico sarebbe d'accordo con tale scelta, che peraltro è ...

Leu forma gruppo autonomo Alla Camera - ok Presidenza alla deroga : Roma, 9 apr. , askanews, L'ufficio di Presidenza di Montecitorio ha concesso a Liberi e uguali la deroga al regolamento per costituire un gruppo autonomo. Secondo le norme, infatti, servono almeno 20 ...

Camera - sì Alla deroga per Leu via libera al gruppo autonomo. Parte l istruttoria sui vitalizi : E che dovrà occuparsi non solo del Documento di economia e finanza ma anche di tutti le leggi in scadenza. Al Senato è già stata formata e il presidente scelto è il cinquestelle Vito Crimi . alla ...

Fico istituzionale con standing ovation Alla Camera aperta ai cittadini : In piedi dentro l'aula di Montecitorio, appoggiato ai banchi riservati ai sottosegretari, Roberto Fico ha l'aria soddisfatta. Guarda le sedie dei deputati occupate dai cittadini, che riempiono l'aula da lui presieduta, e forse riflette sul sogno (o l'utopia) a 5 Stelle di portare la gente comune dentro i palazzi della politica. Sono venuti in tanti questa mattina a visitare l'aula in occasione della manifestazione "Montecitorio a porte aperte". ...

Alternanza scuola-lavoro - una giornata di approfondimento Alla Camera di Commercio di Baveno : Si svolgerà il prossimo 11 aprile alle ore 15 a Baveno presso la sede della Camera di Commercio del Vco , la seconda edizione dell' Alternanza Day , giornata dedicata al tema dell'Alternanza Scuola-...

Un cadavere Alla Camera nel crepuscolo di un'altra repubblica : Possono forse i giudici tenere in scacco la politica? Può forse la politica essere al di sopra delle leggi? Come si capisce, il 'delitto' è ben più complesso di quello a proposito del quale ...

Zuckerberg Alla Camera Usa l'11 aprile : ANSA, - WASHINGTON, 4 APR - Il Ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, testimoniera' davanti alla commissione per il commercio e l'energia della Camera Usa l'11 aprile prossimo, per chiarire il ruolo della ...

Facebook - Zuckerberg testimonia Alla Camera Usa l'11 aprile : Il Ceo dovrà chiarire il ruolo della società nella vicenda dei dati di 50 milioni di utenti usati a scopi elettorali da Cambridge analytica. I legislatori Usa gli avevano chiesto di recarsi personalmente a Capitol Hill

In ufficio di presidenza Alla Camera un altro componente pro abolizione dei vitalizi. Entra Pastorino di LeU : Ogni passo è fatto in direzione "abolizione dei vitalizi", anche l'elezione di Luca Pastorino di Liberi e uguali a segretario d'Aula alla Camera. Nei corridoi di Montecitorio i deputati grillini si avvicinano al collega di LeU in attesa di essere proclamato e, scherzando ma non troppo, si rivolgono così: "Voti con noi l'abolizione dei vitalizi, vero?". Lui sorride e annuisce ricordando che in fondo nella scorsa legislatura Sinistra ...

L'addio a Luigi De Filippo : l'affetto di amici e colleghi Alla Camera ardenti al teatro Parioli : Sulla bara la coppola scura e la sciarpa grigia che usava in scena, anche nell'ultimo Natale in casa Cupiello. Accanto il cavalletto con il suo volto in primo piano, sorridente, il gonfalone del ...

La congiura contro Di Maio dei 60 falchi grillini. Ecco cosa rivela la conta interna Alla Camera : Il Movimento cinque stelle è cambiato al suo interno. Se si analizzano le votazioni dei grillini per decidere i candidati all'ufficio di presidenza della Camera si possono vedere i nuovi equilibri. Se ...

La conta interna Alla Camera e i nuovi equilibri di M5S : i falchi fermi a 60 deputati : Una radiografia dei nuovi assetti interni nel palazzo-chiave per la legislatura appena iniziata: le votazioni del gruppo Cinque Stelle per decidere i candidati all'ufficio di presidenza della Camera , ...

M5s - Fico : Alla Camera nuove regole contro voltagabbana e indennità : "Il regolamento della Camera va cambiato in modo importante, anche alla luce della riforma fatta in Senato". Lo ha affermato il presidente della Camera ed esponente M5s, Roberto Fico, aggiungendo: "Vanno scoraggiati i cambi di casacca. Se sei un presidente di una commissione e cambi partito, sarebbe opportuno dimettersi. Interverremo sui tagli ai costi della politica, appena eletto ho rinunciato all'indennità aggiuntiva da presidente".