Alitalia | tre offerte preliminari d' acquisto ma i nodi rimangono Si fa strada ipotesi

Alitalia - ci sono tre offerte sul piatto : "Ma prima l'azienda va ristrutturata" : Tempi ancora lunghi per la cessione dell'Alitalia. Alla scadenza di ieri, sono giunte tre offerte preliminari, ma quasi certamente il futuro della compagnia aerea non sarà deciso il 30 aprile, termine...

Alitalia - arrivate tre offerte d’acquisto : Lufthansa - EasyJet e probabilmente l’ungherese Wizzair : Lufthansa, EasyJet e un altro nome, probabilmente quello dell’ungherese Wizzair. Sono tre le offerte arrivate sul tavolo per Alitalia. Oltre alla compagnia tedesca e a quella britannica in cordata col fondo Cerberus e Delta, la terza proposta potrebbe essere proprio quella dei magiari, che si erano fatta avanti nei mesi scorsi mostrando interesse “per il breve e medio raggio“. Nelle ultime settimane era spuntata poi anche ...

Alitalia - presentate tre offerte : c'è anche Lufthansa. Ma si va verso rinvio a settembre : Tre offerte sono arrivate per acquistare Alitalia . I commissari straordinari procederanno nei prossimi giorni all'esame delle stesse. Lo riferisce la compagnia in una nota. Fra le compagnie che hanno ...

Alitalia - presentate tre offerte : c'è anche Lufthansa : Tre offerte sono arrivarte per acquistare Alitalia. I commissari straordinari procederanno nei prossimi giorni all'esame delle stesse. Lo riferisce la compagnia in una nota. Fra le compagnie che hanno ...

Alitalia - presentate tre offerte : Lufthansa e EasyJet sono interessate all’acquisto : Oggi scadevano i termini per farsi avanti con una proposta vincolante per l’acquisto di Alitalia. E, secondo a quanto si apprende, «sono tre le offerte recapitate presso lo studio notarile associato Atlante Cerasi di Roma»: due di queste sono di Lufthansa e EasyJet, con una cordata su cui non emergono altri dettagli....

**Alitalia : giunte tre offerte - ora esame commissari** : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – Sono tre le offerte recapitate oggi presso lo studio notarile associato Atlante Cerasi di Roma. I commissari straordinari di Alitalia procederanno nei prossimi giorni all’esame delle stesse. Lo comunica la compagnia in una nota. L'articolo **Alitalia: giunte tre offerte, ora esame commissari** sembra essere il primo su Meteo Web.

Incremento di oltre il 70% per i voli Alitalia in queste festività pasquali : "L'Incremento di posti sulle rotte aeree in continuità territoriale gestite dalla compagnia Alitalia nel periodo pasquale ha raggiunto il 72 per cento rispetto alla disponibilità prevista dal decreto".

Sciopero mezzi oggi giovedì 8 marzo/ Atac - Atm e treni : caos a Roma - 130 aerei Alitalia cancellati a Fiumicino : Sciopero generale oggi 8 marzo 2018: mezzi pubblici e trasporti ko, stop Atm, Atac, Anm. treni, aerei, taxi nel caos: orari, informazioni e ultime notizie nella giornata della donna(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 14:40:00 GMT)

Ryanair - altre 37 rotte e 39 milioni di clienti "Non vendete Alitalia a gruppi stranieri" : L'Italia è uno dei grandi mercati del trasporto aereo , questo aumenta l'amarezza per l'assurdo destino di Alitalia, perciò le compagnie internazionali investono per crescere in casa nostra, e meno ...

Alitalia - Gubitosi : no a spezzatino ma l'handling potrebbe prendere una via separata : Teleborsa, - Il commissario straordinario di Alitalia , Luigi Gubitosi , ribadisce che non c'è nessuna ipotesi di spezzatino per la ex compagnia di bandiera, specificando però che l'handling potrebbe ...

Alitalia - Gubitosi : no a spezzatino ma l'handling potrebbe prendere una via separata : ... rispetto a un anno fa è sicuramente in migliori condizioni e siamo molto felici che ha raggiunto dei traguardi importanti: siamo stati la compagnia più puntuale del mondo a gennaio e anche a ...

Alitalia - Gubitosi : no a spezzatino ma l'handling potrebbe prendere una via separata : ... rispetto a un anno fa è sicuramente in migliori condizioni e siamo molto felici che ha raggiunto dei traguardi importanti: siamo stati la compagnia più puntuale del mondo a gennaio e anche a ...

Alitalia - Air France guarda oltre e cresce sul mercato italiano : ROMA - Mentre Lufthansa lavora sottotraccia al dossier in attesa del nuovo governo, Air France-Klm si allarga e punta ad una ulteriore espansione in Italia che per il 2018 sfiorerà il 10% rispetto al ...

Etihad Airways raddoppia i voli su Roma mentre Alitalia lascia : Teleborsa, - Etihad Airways raddoppia i voli Abu Dhabi-Roma , in risposta alla notizia del "ritiro" di Alitalia , che sembrerebbe preludere ad una rottura completa con la controparte emiratina, con la ...