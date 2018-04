Alitalia | commissari da Calenda Slitta termine vendita

Alitalia - in corso al Mise incontro con commissari su offerte : Roma, 11 apr. , askanews, - E' in corso al Mise l' incontro tra il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, e i commissari straordinari dell' Alitalia , Enrico Laghi, Luigi Gubitosi e Stefano ...

"Non svendete Alitalia". O'Leary di Ryanair elogia i commissari : "Resti indipendente" : "Noi ci siamo ritirati dalla corsa su Alitalia" ma "ai commissari abbiamo voluto esprimere il nostro parere positivo sul lavoro fatto e i complimenti sulle condizioni attuali" e anche "la nostra opinione che forse non è neanche necessario venderla". Per il numero uno di Ryanair, Michael O'Leary, a Roma per lanciare la programmazione invernale 2018/2019 e portare avanti il dialogo sulla rappresentanza sindacale, "Alitalia venduta a ...