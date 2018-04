Alitalia | ci sono tre offerte sul piatto | Ma prima l' azienda va ristrutturata

Alitalia - presentate tre offerte : Lufthansa e EasyJet sono interessate all’acquisto : Oggi scadevano i termini per farsi avanti con una proposta vincolante per l’acquisto di Alitalia. E, secondo a quanto si apprende, «sono tre le offerte recapitate presso lo studio notarile associato Atlante Cerasi di Roma»: due di queste sono di Lufthansa e EasyJet, con una cordata su cui non emergono altri dettagli....

Calenda : “Gli spazi per la vendita di Alitalia ci sono” : «Commissari hanno fatto quello che gli abbiamo chiesto. Acquirenti hanno rallentato per situazione politica ma spazi ci sono». Così il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda rispondendo su twitter a chi gli chiede se abbia qualche autocritica per il fatto che non siano stati rispettati i suoi piani di vendere Alitalia. Il ministro quindi ...

