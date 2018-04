Alitalia - Calenda : proroga vendita sarà spostata a fine ottobre : "Non abbiamo ancora deciso, probabilmente la proroga sarà spostata a fine ottobre e deve avvenire con un decreto". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, parlando della ...

Alitalia - Calenda : proroga vendita a fine ottobre. Prestito ponte scadrà a fine anno : Mise: slittano termini cessione per approfondire offerte, decreto a giorni. Una delle tre offerte contiene dei passi avanti concreti in termini di rotte e di personale

Calenda : “Gli spazi per la vendita di Alitalia ci sono” : «Commissari hanno fatto quello che gli abbiamo chiesto. Acquirenti hanno rallentato per situazione politica ma spazi ci sono». Così il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda rispondendo su twitter a chi gli chiede se abbia qualche autocritica per il fatto che non siano stati rispettati i suoi piani di vendere Alitalia. Il ministro quindi ...

