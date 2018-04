Alitalia | Air France-Klm | non interessati a quota

Alitalia - TRE OFFERTE/ Easyjet - Lufthansa e Wizz Air pronte all’acquisto - ma a due condizioni : ALITALIA, oltre a Easyjet ci sono altre OFFERTE: quelle di Lufthansa e Wizz Air. Per l'acquisto ci sarebbero però delle condizioni da soddisfare, specie sul perimetro del personale(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 12:18:00 GMT)

Alitalia - arrivate tre offerte d’acquisto : Lufthansa - EasyJet e probabilmente l’ungherese Wizzair : Lufthansa, EasyJet e un altro nome, probabilmente quello dell’ungherese Wizzair. Sono tre le offerte arrivate sul tavolo per Alitalia. Oltre alla compagnia tedesca e a quella britannica in cordata col fondo Cerberus e Delta, la terza proposta potrebbe essere proprio quella dei magiari, che si erano fatta avanti nei mesi scorsi mostrando interesse “per il breve e medio raggio“. Nelle ultime settimane era spuntata poi anche ...

Alitalia/ Lufthansa e Air France 'a bocca asciutta' in attesa del nuovo Governo : ALITALIA potrebbe non essere più venduta. Air France, Lufthansa e gli altri aspiranti acquirenti attendono infatti di sapere chi andrà al Governo.

Alitalia - Calenda sulla vendita/ Rallentamento - ma ci sono spazi. In corsa Lufthansa - Air France - Easyjet : Alitalia, le parole di Carlo Calenda sulla vendita via Twitter. Il ministro ha fatto sapere che ci sono ancora spazi. In pista Lufthansa, Air France, Easyjet e Delta(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 13:28:00 GMT)

Alitalia - più passa il tempo più la compagnia perde peso : ora è al 15 - 1% del mercato italiano. Dietro Ryanair : Mentre continua il balletto sulla vendita di Alitalia, la compagnia diventa sempre più piccola. Gli ultimi dati sul numero di passeggeri trasportati dall’azienda dei voli di Fiumicino sono impietosi: Alitalia perde fette di mercato a rotta di collo e trasporta appena il 15,1 per cento dei passeggeri che arrivano in Italia o partono da un aeroporto italiano verso destinazioni interne, internazionali e intercontinentali. Ryanair la ...

United Airlines - cucciolo di bulldog muore nella cappelliera. Alitalia : “Fatto assurdo - di gravità inaudita”. Ecco le regole per far viaggiare i cani in sicurezza : Il piccolo cane Papacito è morto asfissiato dentro una cappelliera di un volo di linea della United Airlines. Una vicenda che ha dell’incredibile, riportata su Facebook da una passeggera che ha assistito alla tragedia come testimone oculare. Il bulldog francese di 10 mesi è salito sull’aereo assieme ai suoi tre padroni: una bimba di 8 anni, il fratellino e la loro mamma. Una volta seduti i tre passeggieri sono stati convinti dopo lunga ...

Ryanair - nel 2017 è la prima compagnia aerea in Italia - calano i passeggeri di Alitalia : Roma - Nel 2017 Ryanair si conferma la prima compagnia aerea in Italia, mentre AlItalia vede calare il numero di passeggeri . Secondo i dati diffusi dall'Enac, infatti, la low cost irlandese, ...

Air Italy e Alitalia : un modello per due : Sembra tuttavia che nessuno, in primo luogo chi dovrebbe pensare a una politica industriale di settore, si sia accorto che questo identico progetto di rilancio bisognerebbe attuarlo anche per ...

Alitalia/ E i "consigli interessati" di Mr. Ryanair contro Lufthansa e Air France : Il patron di Ryanair, Michael O'Leary, ha parlato di ALITALIA evidenziando che sarebbe sbagliato venderla a Lufthansa o ad Air France. Il commento di SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 08:46:00 GMT)STOP AI DIESEL IN CITTÀ/ La scelta keynesiana che giova ai produttori di auto, di S. LucianoAIR ITALY/ Qatar Airways, Malpensa e i grattacapi per ALITALIA, di G. Gazzoli

Ryanair - altre 37 rotte e 39 milioni di clienti "Non vendete Alitalia a gruppi stranieri" : L'Italia è uno dei grandi mercati del trasporto aereo , questo aumenta l'amarezza per l'assurdo destino di Alitalia, perciò le compagnie internazionali investono per crescere in casa nostra, e meno ...

O'Leary (Ryanair) : Non svendete Alitalia : Il ceo di Ryanair, Michael O'Leary, a Roma per lanciare la programmazione invernale 2018/2019 e portare avanti il dialogo sulla rappresentanza sindacale, chiarisce che la sua compagnia non si è ritirata dalla corsa su Alitalia, ma "ai commissari abbiamo voluto esprimere il nostro parere positivo sul lavoro fatto e i complimenti sulle condizioni attuali" e anche "la nostra opinione che forse non è neanche ...

"Non svendete Alitalia". O'Leary di Ryanair elogia i commissari : "Resti indipendente" : "Noi ci siamo ritirati dalla corsa su Alitalia" ma "ai commissari abbiamo voluto esprimere il nostro parere positivo sul lavoro fatto e i complimenti sulle condizioni attuali" e anche "la nostra opinione che forse non è neanche necessario venderla". Per il numero uno di Ryanair, Michael O'Leary, a Roma per lanciare la programmazione invernale 2018/2019 e portare avanti il dialogo sulla rappresentanza sindacale, "Alitalia venduta a ...

Alitalia - Air France guarda oltre e cresce sul mercato italiano : ROMA - Mentre Lufthansa lavora sottotraccia al dossier in attesa del nuovo governo, Air France-Klm si allarga e punta ad una ulteriore espansione in Italia che per il 2018 sfiorerà il 10% rispetto al ...

Alitalia - offerta Air France dopo il voto : Primo incontro con i commissari, ma i Francesi con Easyjet e Cerberus non scoprono le carte La cordata interessata ad Alitalia ha fatto ieri i suoi primi passi. Davanti ai commissari straordinari dell'...