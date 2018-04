Alimentazione sana

Lesina - la sana Alimentazione del CNA : Matteo Marolla, specialista in scienza dell' alimentazione , e la dottoressa Valeria Lipartiti tratteranno il tema dello stile alimentare per la prevenzione dei disturbi metabolici nella terza età. ...

Come educare i bambini ad un sana ed equilibrata Alimentazione : Tra i tanti temi attuali al giorno d’oggi, quello sull’alimentazione e sul rapporto di essa con i bambini è di fondamentale importanza. Il cibo gioca un ruolo fondamentale per la salute, specie nei bambini in fase di sviluppo. Per cui è fondamentale educare san da piccoli i bambini a consumare un’ampia varietà di alimenti, in modo da evita la monotonia alimentare e i rischi di eccessi o carenze nutrizionali. Spesso le ...