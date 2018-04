Alimentazione e cellule staminali | quale connessione con la gravidanza?

meteoweb.eu

: @fulviogiuliani La selettività nell alimentazione causa deficit importanti nel nostro organismo !alla signora ha br… - fab2563 : @fulviogiuliani La selettività nell alimentazione causa deficit importanti nel nostro organismo !alla signora ha br… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Quante volte sentiamo parlare dicorretta e di cibo sano? Quando una donna è in dolce attesa è importante che curi molto l’e in generale la propria salute effettuando visite costanti presso il proprio ginecologo. Le coppie possono inoltre prendere in considerazione la possibilità di conservare cordone ombelicale: questo organo ha al suo interno sangue contenentecordonali, uno strumento terapeutico molto prezioso che può essere utilizzato all’occorrenza, per il trattamento di specifiche patologie. Ben noto è il legame esistente trae cibo. Sul sito del Ministero della Salute1 le future mamme possono trovare utili suggerimenti sul regime alimentare da adottare durante i nove mesi come: bere molto fare 4/5 pasti al giorno preferire cibi ben cotti e verdura e frutta di stagione ben lavata. Da evitare invece sono insaccati, pesce e ...