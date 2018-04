Algeria | si schianta aereo militare | oltre 250 morti 

Aereo militare si schianta in Algeria : almeno 257 morti : salito ad almeno 257 il numero delle vittime dell' Aereo militare algerino precipitato oggi a Boufarik, in Algeria . Lo riferisce Al Jazeera citando latelevisione di Stato algerina. Tra le vittime di ci ...

Aereo si schianta in Algeria : 200 persone a bordo : Algeri, 11 apr. (AdnKronos/Aki) – Un Aereo militare di fabbricazione russa con a bordo “più di 200 persone ” si è schianta to nei pressi dello scalo militare di Boufarik, nel governatorato di Blida, pochi chilometri a sudovest di Algeri. Lo riporta il sito dell’emittente algerina ‘Ennahar’, secondo il quale ci sarebbero “vittime”.I media locali precisano che il velivolo precipitato era un Aereo da ...

Algeria - si schianta aereo militare : si temono 200 morti : Decine di persone, forse fino a 200, sono morte questa mattina nello schianto di un aereo da trasporto militare all’aeroporto Boufarik, vicino ad Algeri. Il velivolo di tipo Ilyushin Il-114 si è schiantato, secondo le prime notizie, in fase di decollo. Non sono note le cause, ma molto probabilmente si tratta di un guasto tecnico....