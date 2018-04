Algeria | precipita aereo militare | 257 i morti accertati

Algeria - precipita un aereo militare : 257 morti : Le vittime sono per lo più militari ma nello schianto sono deceduti anche alcuni componenti delle loro famiglie. Il ministero della Difesa algerino ha aperto un'inchiesta per far luce sull'esatta ...

