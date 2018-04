Algeria | cade aereo militare | “100 morti”

Algeria : cade aereo militare - 200 morti : Un aereo militare con circa 200 persone a bordo è precipitato a Boufarik, una città nella provincia di Blida, circa 30 km da Algeri. Non ci sono sopravvissuti. Lo ha detto una fonte militare all'...

Algeria : cade aereo militare - circa 200 persone a bordo :