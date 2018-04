Alessandro Di Battista | Silvio Berlusconi è il male assoluto

Alessandro DI BATTISTA - NUOVA VITA IN AMERICA/ Reporter per Travaglio : il commento polemico di Fabrizio Boschi : ALESSANDRO Di BATTISTA, NUOVA VITA in AMERICA. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, farà il giornalista per Il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, girando gli Stati Uniti(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 11:32:00 GMT)

Alessandro Di Battista : "A giugno vado in America - farò reportage giornalistici" : La nuova vita di Alessandro Di Battista è in viaggio. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha annunciato in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook il programma dei prossimi mesi: "Il primo di giugno partiremo e gireremo un po' di strade in America. Scriveremo dei reportage su varie tematiche, sulla periferia del mondo, per Il Fatto Quotidiano e per la web tv Loft"."Realizzeremo documentari ogni mese per sei mesi e torneremo a ...

Camere - il saluto di Alessandro Di Battista : “Oggi giornata storica. Strategia è stata ottima” : Alessandro Di Battista è intervenuto all’assemblea dei deputati della Camera: “Oggi può essere una giornata storica, potremo eleggere il primo presidente della Camera del Movimento 5 Stelle. Strategia è stata ottima, nel rispetto di tutti i cittadini che si sono espressi in maniera chiara. In bocca al lupo a tutti” L'articolo Camere, il saluto di Alessandro Di Battista: “Oggi giornata storica. Strategia è stata ...

“La nuova vita di Dibba”. Mentre gli occhi del paese sono puntanti su Luigi Di Maio - Alessandro Di Battista ha scelto un’altra strada. Ecco cosa ha deciso di fare - con la compagna e il loro piccolo Andrea : Più di Luigi Di Maio e forse più dello stesso Beppe Grillo, Alessandro Di Battista ha saputo incarnare il sogno a Cinque Stelle. Faccia pulita, lingua tagliante e grillino della prima (candidato già nel lontano 2008 con la lista Amici di Beppe Grillo), è sparito progressivamente dai radar. Mentre il suo collega Luigi Di Maio punta dritto alla presidenza del Consiglio, lui ha lasciato, per ora, la politica. Un addio annunciato lo scorso 20 ...

Alessandro Di Battista alla camera con il figlio e la compagna Sarah : "Che goduria non vedere più certe facce" : Non è stato eletto, perché non candidato, ma per Alessandro Di Battista è un felice ritorno a Montecitorio. Il deputato uscente del M5S è oggi alla camera, insieme alla compagna Sahra e al figlio Andrea di sei mesi, trasportato col passeggino. In buvette, attorno ai tre, si forma subito un capannello di curiosi; non solo giornalisti, ma anche neo-deputati 5 Stelle che salutano calorosamente il big pentastellato. ...

Alessandro Di Battista lancia la nuova moda che investe i politici di tutti i partiti : fare 'politica' fuori dalle istituzioni : 'Si puo' fare politica fuori dalle istituzioni?'. Marina Sereni che dal prossimo venerdi' 23 marzo lascera' il suo incarico alla vice presidenza della Camera, risponde 'Proviamo' alla domanda e ...

Alfonso Bonafede e Alessandro Di Battista tra i grillini più ricchi. Quanto guadagnano gli altri? : Quanto guadagnano i grillini in parlamento? Il capo politico e candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, nel 2017 ha dichiarato 98.471,04 euro. Dei suoi nuovi capigruppo, al momento, si conosce la documentazione patrimoniale del solo Danilo Toninelli, che guiderà la squadra pentastellata al Senato, il quale ha dichiarato un reddito imponibile di 94.086 euro.Alessandro Di Battista nel 2017 dichiara 113.471 euro mentre Paola ...

M5s - Alessandro Di Battista avverte Di Maio : 'Attenti a come ci muoviamo - perché...'. Camera e Senato - scelta cruciale : 'Stiamo attenti a come ci muoviamo. Dobbiamo conquistare una presidenza'. L'allarme rosso è di Alessandro Di Battista , l'alter ego di Luigi Di Maio . L'avvertimento al Movimento 5 Stelle viaggia su ...

Alessandro Di Battista - il tutor dei neo-eletti M5s : darà lezioni di comunicazione - siamo a posto : Alessandro Di Battista resta fuori dal Parlamento, ma la sua esperienza politica al fianco del M5s non è finita. E non tanto perché, si ipotizza, alle prossime elezioni potrebbe tornare in campo, magari come candidato premier. Il punto è che, come rivela il Corriere della ...

Alessandro Di Battista risponde a Matteo Renzi : "Pur di non dimettersi frantuma il Pd" : "Pur di non dimettersi realmente, Matteo Renzi è disposto a frantumare il Partito Democratico". La risposta del Movimento 5 stelle alle (non) dimissioni del segretario dem arriva a stretto giro. Nelle stanze dell'hotel Parco dei Principi di Roma l'intero comitato elettorale è in smobilitazione. Ma viene deciso di spedire Alessandro Di Battista a fare una breve dichiarazione di fronte ai microfoni: "Io un discorso così ...

Alessandro Di Battista - M5s/ Elezioni 2018 : l'abbraccio con Di Maio e l'avviso - "dovranno parlare con noi" : Alessandro Di Battista, M5S: grande euforia tra le fila pentastellate per i risultati ottenuti alle Elezioni politiche 2018, l'abbraccio con Di Maio e l'avviso agli altri partiti(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 08:18:00 GMT)

Luigi Di Maio - raptus di gioia agli exit-poll. E Alessandro Di Battista : 'Tutti ora devono parlare col M5s' : Dopo i primi dati, il M5s grida subito al trionfo . Il primo a farlo è stato Alfonso Bonafede , deputato uscente e candidato ministro alla Giustizia, che a caldissimo ha affermato: 'Chiaramente i ...