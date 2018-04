Alcuni utenti riportano un fastidioso problema al display di Samsung Galaxy S9

Facebook aveva un progetto per condividere i dati sulla salute degli utenti con Alcuni ricercatori : Facebook ha ammesso di aver discusso a lungo con alcune grosse istituzioni mediche per dar loro la possibilità di analizzare e confrontare i dati degli utenti con quelli dei pazienti di ospedali e strutture sanitarie per un progetto di ricerca. Dopo la rivelazione della Cnbc, la società di Mark Zuckerberg ha ammesso nel pomeriggio di giovedì che la notizia è vera, ma il progetto sarebbe stato messo da parte lo ...

Vodafone restituirà i sorrisi inutilizzati ad Alcuni utenti per l’arrivo di un nuovo catalogo premi : Vodafone Happy sta scadendo e chi non lo avesse già fatto dovrebbe scegliere al più presto come spendere i sorrisi accumulati. Tuttavia, Vodafone sta inviando un SMS informativo a sorpresa ad alcuni suoi clienti comunicando loro che sarà possibile recuperare i sorrisi accumulati ma non utilizzati entro il prossimo 22 aprile con una semplice ricarica. L'articolo Vodafone restituirà i sorrisi inutilizzati ad alcuni utenti per l’arrivo di un ...

Instagram sta testando la timeline cronologica - ma solo con Alcuni utenti : Anche se al momento si tratta di un test condotto su un numero limitato di utenti, sembra che Instagram stia per tornare alla timeline cronologica, una funzione a lungo richiesta dagli utenti. L'articolo Instagram sta testando la timeline cronologica, ma solo con alcuni utenti proviene da TuttoAndroid.

Foto da acceso per ASUS ZenFone 5 : Alcuni utenti potrebbero non gradire : Non potevamo esimerci dal riprendere il discorso legato ad ASUS ZenFone 5, sicuramente uno degli smartphone più attesi del prossimo ed ormai imminente MWC 2018 di Barcellona. La presentazione del dispositivo, o per la verità dei dispositivi visto che la line-up dovrebbe confermarsi bella generosa (come il brand taiwanese ci ha abituati), è fissata per il 27 febbraio, ma, grazie ad una soffiata fornitaci da 'Gizmochina', abbiamo già la ...

Netflix annuncia le 10 serie tv "divorate" dai nuovi utenti (e mancano Alcuni grandi titoli) : Netflix crea dipendenza e non è raro, per gli abbonati alla piattaforma, che si passino ore e ore senza riuscire a smettere di guardare la serie tv che appassiona di più. Ma non tutti gli show vengono apprezzati allo stesso modo e per questo Netflix ha voluto stilare la classifica delle 10 serie tv che gli utenti iscritti da poco "divorano" più rapidamente. E sorprendentemente mancano titoli popolarissimi come The Crown e ...

Coinbase - popolare sito per comprare criptovalute - ha prelevato per sbaglio molti più soldi del dovuto dai conti bancari di Alcuni utenti : Coinbase, uno dei più grandi e importanti siti per comprare Bitcoin e altre criptovalute, ha prelevato per sbaglio molti più soldi del dovuto dai conti bancari di alcuni utenti: su Reddit e su altri forum si stanno accumulando molte testimonianze The post Coinbase, popolare sito per comprare criptovalute, ha prelevato per sbaglio molti più soldi del dovuto dai conti bancari di alcuni utenti appeared first on Il Post.

Devil May Cry HD Collection in un nuovo trailer - primo capitolo gratis per Alcuni utenti : Tutti gli appassionati di Devil May Cry non potranno di certo lasciarsi sfuggire Devil May Cry HD Collection, che uscirà nel corso del mese di marzo per PS4, Xbox One e PC: si tratta, per chi non lo sapesse, di una raccolta in alta definizione che include i tre capitoli che compongono la trilogia originale, ovviamente rimasterizzati per le console dell'attuale generazione. Da poco è disponibile un nuovo trailer per la Collection, inclusa una ...

OnePlus ascolta il feedback degli utenti e rimette in vendita Alcuni accessori per OnePlus 5 : ascoltando le lamentele dei propri clienti, l'azienda cinese ha rivisto la propria posizione e ha rimesso in vendita alcuni accessori per OnePlus 5 L'articolo OnePlus ascolta il feedback degli utenti e rimette in vendita alcuni accessori per OnePlus 5 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Wind festeggia il Carnevale regalando 1GB ad Alcuni utenti : Anche Wind ha deciso di festeggiare il Carnevale, regalando traffico aggiuntivo ai propri utenti, da consumare entro te giorni dall'attivazione. Ci sarà tempo fino al 13 febbraio per attivare la promozione "ad personam". L'articolo Wind festeggia il Carnevale regalando 1GB ad alcuni utenti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Surface Pro 4 - Alcuni utenti lamentano problemi di sfarfallio sul display : Secondo un report proveniente direttamente dal forum di supporto di Microsoft alcuni esemplari di Surface Pro 4, sostituito dallo scorso 23 Maggio dal nuovo Surface Pro, accuserebbero dei fenomeni di sfarfallio su display che in alcune situazioni renderebbe il dispositivo semplicemente inutilizzabile. alcuni utenti avrebbero notato che il problema si verifica nel caso di CPU al 100%, condizione tale da determinare forti surriscaldamenti ...