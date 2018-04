Alcoa | Bentivogli | ok lavoratori ad ingresso al 5% in azionariato

Alcoa : Bentivogli - finalmente in campo la partecipazione : Roma, 9 apr. (AdnKronos) – “L’apertura alla partecipazione in questi termini e con queste modalità rappresenta una novità assolutamente positiva”. Così il segretario generale della Fim-Cisl, Marco Bentivogli al termine dell’incontro presso il ministero dello Sviluppo Economico sulla vertenza dell’ex impianto Alcoa di Portovesme, alla presenza dei vertici di Sider Alloys con l’ad Giuseppe Mannina, del ...

Alcoa : Bentivogli - finalmente in campo la partecipazione (2) : (AdnKronos) – La cultura partecipazione e condivisione, in questo senso come avviene in Germania e nei paesi Scandinavi, rileva Bentivogli, “è la riprova che la partecipazione rende le imprese più solide economicamente e più sostenibili socialmente. Dobbiamo trovare la nostra strada alla partecipazione e ci sembra forviante e inadeguato lo scetticismo che una parte del sindacato ha immediatamente manifestato – ed è ancora più ...

Alcoa : Bentivogli - a vigilia closing per Portovesme - finalmente buone notizie : Roma, 13 feb. (AdnKronos) - "Siamo ad un passo dalla firma l’accordo decennale sulla tariffa energetica tra Enel e Sider Alloys per il sito ex-Alcoa di Portovesme, in coerenza con la possibilità di rilancio dello stabilimento sardo. La chiusura dell’accordo per la fornitura energetica è una buona no