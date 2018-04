Alba Parietti Il cane “piange” a La vita in diretta mentre si parla di Al Bano e Romina

La vita in diretta : il cane di Alba Parietti protagonista di un fuori programma (video) : Il cane di Alba Parietti inizia ad ululare senza interrompersi. (#Lavitaindiretta - Rai 1 - 10.4.2018)⭕ Pillola #VeryNormalTRASH ⭕ pic.twitter.com/eokzIoFzwz— LALLERO (@SeeLallero) 10 aprile 2018 Una sana risata nei pomeriggi colmi di cronaca nera fa sempre bene, è una boccata d'aria che diventa irresistibile se si tratta soprattutto di un esilarante fuori programma. E' successo oggi pomeriggio nell'appuntamento de La vita in ...

Anche Alba Parietti con Salvini : "Bravo a fare quello che non ha fatto la sinistra" : È un Alba Parietti show a La Zanzara su Radio 24 tra sesso, politica e Anche Ballando con le stelle. La showgirl ha espresso le proprio opinioni ai microfoni di Cruciani, senza risparmiare nemmeno lui. Ma ha Anche difeso Amendola.Parola di AlbaPrima di tutto mette in chiaro la sua preferenza al voto: "Bonino, Grasso e Pd in tre schede diverse, ma la politica non mi interessa più. Sono diventata filo papista, mi occupo solo dello spirito ...

Alba Parietti fuori controllo : "Non voglio un uomo che mi sc... tre ore" : Ma lasciato da parte il tema caldo, la Parietti si lascia andare a qualche considerazione sulla politica, 'non mi interessa più, sono diventata filo papista' e a qualche riflessione spinta - molto ...

Alba Parietti : "Con Marco Travaglio - ci conosciamo dall'asilo. Mi prendeva a pallonate!" : Cosa hanno in comune Alba Parietti e Marco Travaglio?Molte cose, stando all'intervista che il giornalista e direttore de Il Fatto Quotidiano e la showgirl hanno rilasciato in coppia durante una puntata del programma radiofonico Un giorno da pecora.prosegui la letturaAlba Parietti: "Con Marco Travaglio, ci conosciamo dall'asilo. Mi prendeva a pallonate!" pubblicato su Gossipblog.it 31 marzo 2018 03:06.

Selvaggia Lucarelli querela Alba Parietti/ Ballando con le Stelle - chiesti 300 mila euro per diffamazione : Selvaggia Lucarelli querela Alba Parietti: la giornalista e giudice di Ballando con le Stelle accusa la showgirl di diffamazione e chiede un risarcimento di 300 mila euro.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 16:47:00 GMT)

Stasera tutto è possibile – Ottava puntata del 6 marzo 2018 – Alba Parietti - Gigi&Ross tra gli ospiti. : Ottava puntata, Stasera in prima serata su Raidue, con la terza edizione di Stasera tutto è possibile, il programma comico condotto da Amadeus. Ascolti tiepidi al debutto, saliti progressivamente fino a sfiorare un ottimo 10%. Poi il programma è calato al 6% per due puntate, per risalire al 7,5% la scorsa settimana. Stasera tutto è […] L'articolo Stasera tutto è possibile – Ottava puntata del 6 marzo 2018 – Alba Parietti, Gigi&Ross ...

