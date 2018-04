Al via la campagna di GSD Foundation “Il tuo 5X1000 va dritto al cuore” |  testimonial Gigi

Siria - la campagna lanciata sui social da Roberto Saviano diventa virale : Roberto Saviano ha postato un messaggio per far conoscere cosa accade in Siria: donne e bambini colpiti dai gas chimici. Nella foto pubblicata sui social, lo scrittore si copre la bocca seguendo l’esempio l’esempio di Muhammad Najem, un ragazzo Siriano di 15 anni che “sta raccontando la guerra e denunciando la morte di migliaia di bambini per soffocamento da gas”: “Fotografarsi coprendosi bocca e naso con la mano è ...

Carcere di Rossano. Campagna - Ugl - : intervento non più rinviabile : Ritengo doveroso ritornare sui fatti denunciati qualche giorno fa presso l'istituto penitenziario di Rossano, dove cinque agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti da tre detenuti ...

Gli italiani trascurano la salute del cuore : al via la campagna “Cuoriamoci” : Gli italiani trascurano la salute del cuore: al via la campagna “Cuoriamoci” Iniziative nelle scuole e consigli su piccoli gesti quotidiani: alimentazione, attività fisica e abitudini più sane Continua a leggere

Gli italiani trascurano la salute del cuore : al via la campagna 'Cuoriamoci' : ... piccoli gesti per la salute del cuore", promossa da Fondazione Italiana per il cuore, in collaborazione con la Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione e con il supporto di Parmalat, vuole ...

Internet : al via la campagna per Qwant - il motore di ricerca che tutela la privacy : “Qwant non è solo il motore di ricerca europeo che rispetta la privacy di chi naviga in rete, è anche un motore di ricerca efficace e in molti casi con piu’ risultati di Google, e soprattutto a distanza di tempo fa bene al portafoglio degli utenti“: risponde così Eric Leandri, presidente e fondatore di Qwant, il motore di ricerca europeo nato in Francia nel 2013, a chi gli chiede per quale motivo gli internauti dovrebbero ...

#LimitiZero - la campagna che racconta l'emofilia viaggia sui social - : ... grazie alla terapia di profilassi e ai farmaci a emivita prolungata, i ragazzi possono praticare sport, viaggiare serenamente e pianificare il futuro come tutti i loro coetanei; a patto, ...

Qual è la tua energia? Al via la nuova campagna Enel : Lo spot evidenzia anche l'impegno della multinazionale nello sport e per i grandi eventi sportivi, nonché alcune delle partnership più importanti tra quelle strette dal gruppo, tra cui quella con ...

Inter : cinesi imbufaliti - fallimento della campagna acquisti di Ausilio. Il Ds via a fine stagione - in arrivo una sorpresa inaspettata : Inter: fallimento campagna acquisti- Non stanno soddisfacendo i nuovi (e costosi) acquisti dell‘Inter da quando i cinesi hanno acquistato il club: arrivi estremamente cari che poi non hanno inciso in maniera positiva sul club di Milano. La delusione per i vari Dalbert (20 milioni di euro), Gabigol (25 milioni), Joao Mario (36 milioni), Lisandro Lopez (prestito) ed altri è palpabile nella società. Il club meneghino non ha potuto fare altro ...

#aderenzadiabete : al via la campagna di educazione sanitaria : Parte in questi giorni in farmacia la campagna di educazione sanitaria #aderenzadiabete, nata dalla collaborazione di Federfarma Lombardiae AstraZeneca, col patrocinio di Regione Lombardia. Nelle farmacie lombarde sarà disponibile per tutti i cittadini il questionario di screening per misurare l’aderenza alla terapia diabetica, elaborato da un importante Comitato scientifico. Secondo recenti dati Istat, il diabete, una delle principali malattie ...

Al via la campagna Kickstarter per l'RTS steampunk Iron Harvest : Iron Harvest è il particolare titolo strategico in tempo reale che illustra un 1920 alternativo dove la guerra si combatte non più in fangose trincee, ma con l'utilizzo di enormi macchine e il team di sviluppo, King Art Games, ha già in passato comunicato la possibilità di far partire una campagna Kickstarter per finanziare l'interessante progetto.Ebbene, stando a quanto emerso su ResetEra, la raccolta fondi è ora ufficialmente partita. Gli ...

Al via la Campagna di comunicazione «Genova per la legalità» : Genova - «Promuovere la cultura della cittadinanza responsabile»: è questo l'obiettivo dell'ultima Campagna di comunicazione del Comune di Genova intitolata "Genova per la legalità", che prenderà il ...

Ricerca - al via campagna oceanografica per studio terremoti silenti : Roma, 2 mar. , askanews, I geologi li chiamano 'terremoti silenti' perché non producono onde sismiche, e tuttavia l'ipotesi è che siano dei campanelli di allarme per tsunami e grandi eventi sismici. ...

Più infermieri e ostetriche nel mondo - al via campagna Oms : Secondo i dati dell'Oms, infermieri e ostetriche rappresentano circa il 50% dei lavoratori della sanità: su 43,5 milioni nel mondo, si stima che siano 20,7 milioni. Tuttavia, pur essendo cruciali per ...