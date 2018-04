Al-Ula | la nuova Petra nel deserto saudita

La FormUla E sbarca a Roma : “Vetrina di una nuova visione del futuro” : “Mancano pochi giorni al semaforo verde che dara’ il via a uno dei grandi eventi dell’anno. Sabato Roma ospitera’ l’attesa tappa del campionato di Formula E riservato alle auto totalmente elettriche. La Capitale diventera’ vetrina di un importante appuntamento sportivo internazionale e soprattutto di una nuova visione del futuro, che mette al centro la mobilita’ sostenibile, l’innovazione ...

Il ritorno in pista di Rosberg : testerà la nuova FormUla E : Nico Rosberg torna in pista, anche se solo in Formula E. A un anno e mezzo dalla vittoria del Mondiale 2016 e dal ritiro in Formula 1, il tedesco ha annunciato che sarà in pista a Berlino per l'E-Prix ...

FormUla E - Rosberg porterà al debutto la nuova Gen2 : La nuova monoposto Gen2 di Formula E farà il proprio debutto nellePrix di Berlino, il prossimo 19 maggio. A guidarla sarà un pilota deccezione: il Campione del Mondo di F1 2016, Nico Rosberg.Gen 2, il futuro full electric. La nuova monoposto che rivoluzionerà la categoria totalmente elettrica ha già percorso i primi chilometri in un test a porte chiuse, che si è tenuto lo scorso mese. Il primo pilota a poterla guidare nel corso di un ...

FormUla E - Jaguar svela la livrea della nuova I-Type 3 : La Jaguar Racing ha svelato la livrea concettuale della nuova Jaguar I-Type 3, la monoposto Gen 2 di Formula E. Design futuristico e audace per la nuova nata del team inglese, che ha già percorso i primi chilometri con la vettura nel corso di un evento a porte chiuse lo scorso mese.Race to Innovate. Look aggressivo, ma anche tanta efficienza in più rispetto al passato. La nuova monoposto è stata realizzata seguendo i regolamenti di Formula E ...

Eni - nuova inchiesta per corruzione internazionale in Congo. “Parte delle tangenti è andata al top manager CasUla” : Una nuova inchiesta per corruzione internazionale coinvolge l’Eni. Dopo quelle sui giacimenti in Nigeria (per la quale sono a processo l’attuale ad Claudio Descalzi e l’ex numero uno Paolo Scaroni) e sugli appalti Saipem in Algeria stavolta sotto la lente della procura di Milano ci sono alcune concessioni petrolifere in Congo. Secondo il Corriere della Sera, che dà notizia della nuova indagine, i pm Sergio Spadaro e Paolo ...

CellUlare - la nuova droga fa 45 - anni - : Esattamente 45 anni fa: fu quello il momento in cui il mondo delle telecomunicazioni cambiò per sempre. In realtà, ci vollero altri dieci anni prima che i cellulari entrassero davvero sul mercato. Il ...

Valentino Rossi guida la nuova Ferrari 488 Pista. Quando il Dottore era vicino alla FormUla Uno con la Rossa : cosa sarebbe cambiato? : Valentino Rossi ha guidato la nuova Ferrari 488 Pista. Il Dottore è stato il driver d’eccezione della Scuderia di Maranello e ha testato la nuova vettura sul circuito di Fiorano. Reduce dall’ottimo terzo posto ottenuto nel GP del Qatar, il nove volte Campione del Mondo ha accolto l’invito della Rossa e ha fatto scatenare i 720 cavalli nel nuovo V8 biturbo. La nuova creatura è davvero bellissima, un bolide che affascina tutti ...

FormUla E - la nuova DS E-Tense fe 19 assaggia l'asfalto : ROMA - Presentata il 6 marzo, DS E-Tense FE 19 , è finalmente scesa in pista per alcuni giri dimostrativi in attesa dei test propedeutici alla stagione 2019-20 di Formula E . Al pari delle monoposto ...

Amici 17 serale 2018 : Michelini - Ventura - Parisi ufficiali!/ Anticipazioni - commissioni esterna : nuova formUla : Il serale di Amici 17 partirà il prossimo 7 aprile con tante novità a cominciare dall'arrivo di Luca Tommasini e dalla diretta e finendo alla commissione esterna e Simona Ventura.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 18:00:00 GMT)

Pippo Inzaghi e la nuova fiamma : è Angela - bellezza bionda friUlana : Lui è il timoniere del Venezia calcio , ex centravanti di razza che ha scritto pagine di storia indimenticabili con le maglie di Juve e Milan , lei è una modella dai lineamenti cherubini e dal fisico ...

Campidoglio - ok AUla nuova convenzione per riqualificazione Piazza dei Navigatori. Opere pubbliche per 30 milioni di euro : Opere pubbliche per 30 milioni di euro nel quadrante dell’VIII Municipio, la realizzazione da parte dei costruttori dei servizi pubblici previsti con un aumento di aree verdi e parcheggi pubblici, partecipazione sul territorio per decidere insieme alla città come investire le risorse recuperate dai curatori fallimentari. L’Assemblea capitolina ha approvato la delibera che contiene la […]

Nuova legnata dalle rimodUlazioni Vodafone : dal 10 giugno aumenti sulle SIM dati : Nuova legnata dalle rimodulazioni Vodafone, questa volta a partire dal prossimo 10 giugno, e per quanto riguarda i detentori di SIM dati. Non importa se ricaricabile o abbonamento, il canone mensile passerà dagli attuali 1.50 euro ai successivi 2 euro. Il gestore rosso sta già inviando una serie di SMS allo scopo di informare i clienti della prossima disposizione, e facendo riferimento alle mutate condizioni di mercato. La telco giustifica ...

Desio - blitz di Forza nuova in Comune : militanti irrompono in aUla mentre si discute il provvedimento antifascista : Applausi di scherno e insulti mentre si vota la mozione che impegna la giunta a "non concedere spazi, patrocini e contributi a chi non rispetta i valori della...

FormUla E - Audi la nuova super elettrica per la quinta stagione : Una novità assoluta, inizialmente una blasfemia per gli scettici, nella più blasonata corsa di durata al mondo. Senza dimentica i fari laser, progettati per affrontare le lunghe notti della Sarthe e ...