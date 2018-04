Al Salone del Risparmio Assogestioni e Fai per tutelare il patrimonio del nostro Paese

"Dicono sempre che non ci sono rischi - ma poi...". L'ironia della Gialappas' al Salone del risparmio : "Dicono sempre che non ci sono rischi , ma poi sappiamo come va a finire". L'ironia della Gialappa's band sbarca al Salone del risparmio di Milano durante la presentazione degli investimenti flessibili da parte di Axa Im Italia. Il trio comico, composto da Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci, si destreggia tra ragionamenti economici e prospettive finanziarie, accompagnando la platea e i relatori con battute al vetriolo e ...

Salone del Risparmio - Ambrosi - Efpa - : 'consulente non può più avere solo prodotti di casa' : In occasione della nona edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni, come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del Risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana. Il Salone del Risparmio si svolge presso MiCo " Milano Congressi, il centro congressi più grande d'Europa. Mario Ambrosi , ...

Salone del Mobile 2018 : gli appuntamenti fashion : Manca pochissimo all’inizio della 57esima edizione del Salone del Mobile,- l’evento internazionale dedicato al mondo della casa e del design – e come ogni anno di questo periodo Milano è in fermento. E non solo per le novità in fatto di arredo che verranno svelate al polo fieristico di Rho, ma anche per il ricco calendario di eventi e happening che animeranno il centro della città per l’ormai consolidato – e cosiddetto – ...