Al Mart progetto per ciechi e ipovedenti

Mart ina : "Il progetto Pd non è fallito - non faccio il liquidatore o il passacarte" : "Ragione fondamentale dei Dem non va liquidata" dice il segretario reggente del partito di via del Nazareno. Il dialogo M5s? "E' solo retorica, in pratica è accordo con la Lega. Anche oggi una telefonata Di Maio-Salvini ha blindato Molteni"

Roma lancia primo distretto S Mart Energy - avviato progetto S Mart Med : Sono stati individuati i primi partner per il progetto “ Smart Med”, promosso da Assessorato alle Infrastrutture e Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (SIMU), da presentare al bando europeo – Smart Cities and Communities del programma Horizon 2020. Hanno risposto all’avviso pubblico, chiuso il 12 dicembre scorso, alcuni dei principali centri di ricerca: CITERA, DIMA, CERSITES […] L'articolo Roma lancia primo ...

'Sono un cervello in fuga e al MIT progetto un città su Mart e. Spero di tornare - ma all'Italia mancano i mezzi' : Sono un " cervello in fuga ", ma più che una mia scelta lo considero un privilegio, perché ora sono nella migliore università del mondo, il MIT. Ho partecipato a un concorso e l'ho vinto, quando ho ...

Valentina Sumini : "Sono un cervello in fuga e al MIT progetto un città su Marte. Spero di tornare - ma all'Italia mancano i mezzi" : Per i nostri avi del Rinascimento era un pallino fisso: creare la città ideale che disegnasse lo spazio urbano in modo razionale, scientifico e perfetto. Basta un rapido sguardo alle vie e alle piazze che abitiamo per accorgersi che spesso l'intento è fallito, che per vedere in piedi città davvero funzionali dovremmo attendere ancora. Probabilmente, però, il merito dell'edificazione della città ideale ...