Al Galilei di Pisa meeting in chiave russa tra S7 Airlines e imprenditori toscani : L'Aeroporto di Pisa ha ospitato all'interno del proprio Business Center un incontro tra le realtà produttive toscane e il vettore russo S7 Airlines , che collega il Galilei con Mosca e San Pietroburgo .

Allo scalo toscano Galilei con Pisamover - bus privati allo scambiatore : Il Tar toscano ha respinto la richiesta di sospensiva di Toscana Aeroporti in merito all'ordinanza di divieto di sosta dei bus privati davanti all' aerostazione del Galilei di Pisa . Per questa ...