Al cinema Sala degli Artisti di Fermo in programmazione The silent man | con Liam Neeson

cinemaDays 2018 - in sala con 3 euro : 12.53 Quindici giorni al cinema, con prezzo del biglietto ridotto a 3 euro: si comincia oggi fino al 12 aprile, si replica dal 9 al 15 luglio e si conclude in bellezza dal 1° al 4 ottobre 2018. E' l'iniziativa CinemaDays lanciata dal Ministero dei Beni e Attività culturali e Turismo con produttori, distributori ed esercenti cinematografici. Escluse iniziative speciali e visioni in 3D. In agosto poi, dal 9 al 15, un'intera settimana dedicata ...

Lecco - l'ultima sala - parrocchiale - nella città senza un cinema : Gli ultimi ad arrendersi sono stati i gestori del Nuovo e del Mignon. Le saracinesche si erano abbassate nel giugno di quattro anni fa e sbirciando attraverso le vetrate che si affacciano su viale ...

Van Gogh torna in sala : Helene e Vincent una storia d'amore e arte - cinema - Spettacoli : Chi entrando in sala per vedere Van Gogh. Tra il grano e il cielo si aspetta di essere guidato tra i corridoi della mostra che al film ha dato il nome, allestita alla Basilica Palladiana di Vicenza, ...

Milano - il pane e il cinema : in sala clochard e abitanti del centro per film e dibattito : Appena le luci della sala si riaccendono sui titoli di coda che ancora scorrono, Silvano, commosso dalle scene finali del film, rimprovera bonariamente don Luca: «Questa volta hai voluto farmi ...

“Aiuto - sta morendo”. Terrore nella sala del cinema : l’assurda dinamica - imprevedibile. Quel grido improvviso a film appena finito. Una storia talmente inverosimile da non sembrare nemmeno vera : Una dinamica talmente assurda che sembra presa dalla gag di un film comico e che invece ha avuto risvolti drammatici per una persona che ha finito per perdere la vita a seguito di un incidente davvero inverosimile. Eppure, stando agli investigatori accorsi sul posto, così sono andate le cose: un uomo ha infatti perso la vita dopo che la sua testa è rimasta incastrata sotto al sedile reclinabile della sala di un cinema di Birmingham, in ...

cinema - il paradosso : meno spettatori ma più film in sala. Ecco perché è una strana agonia : Che strana agonia quella della visione dei film nelle sale italiane. Qua e là qualche weekend con un segno più rispetto al finesettimana dell’anno precedente capita, ma mai cifre per gridare al miracolo. La tendenza rimane sempre quella. Giù, giù, giù, sempre più giù. Al Cinema, belli comodi a vedersi un film, non ci vuole andare più nessuno. Quel “meno 44%” di biglietti strappati nel 2017 rispetto al 2016 è un “disaster-movie” già affrontato ...

Tornano i cinemadays/ Dal 9 al 12 aprile si va in sala per soli 3 euro : iniziativa promossa dal MiBACT : Tornano i Cinemadays, dal 9 al 12 aprile si va in sala per 3 euro: l'iniziativa è stata lanciata dal MiBACT insieme agli esercenti di tutta Italia. Operazione ripetuta a luglio e settembre(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 20:46:00 GMT)

Dalla prima sala aperta nel 1908 - la storia dei cinema di Cuneo all'Unitre : "La storia dei cinema di Cuneo" verrà raccontata domani, giovedì 8 febbraio, alle 15,30 al cinema Monviso per il ciclo delle lezioni Unitre. Comprendere lo sviluppo delle sale cinematografiche per una ...