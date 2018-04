Al cinema con Luchetti e Guédiguian

Netflix non andrà a Cannes. Sarandos 'Non ha senso andare fuori concorso' - cinema - Spettacoli : La battaglia tra Netflix e il festival di Cannes si chiude così. Ted Sarandos ha annunciato, in esclusiva a Variety , che i film della piattaforma non andranno al festival fuori concorso. 'Non ci ...

Star Wars : Gli ultimi Jedi - intervista a Neal Scanlan : "Per me Yoda è il pupazzo più iconico del cinema' : Ci sono delle regole da seguire, in particolare il fatto che Star Wars , a mio avviso, esiste in un mondo fantascientifico più "reale" rispetto a un oggetto di science fiction pura come 2001: Odissea ...

Al cinema Sala degli Artisti di Fermo in programmazione The silent man - con Liam Neeson - dal 12 al 18 aprile : Diretto dal maestro del documentario Frederick Wiseman, Ex libris è un inedito sguardo dietro le quinte della New York Public Library, una delle più grandi istituzioni culturali del mondo, luogo di ...

No Tap - Michele Emiliano contestato a Lecce. Proteste al festival del cinema contro la realizzazione del gasdotto : Non si fermano le Proteste contro il gasdotto Tap nel leccese. Immagini delle contestazioni al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano intervenuto a Lecce al Festiva del cinema Europeo. “Non posso venirvi a dire cose diverse da quelle che sono nel programma di governo della Regione Puglia – ha detto Emiliano dal palco -. La regione quel gasdotto lo vuole, come ho detto anche oggi, a Taranto lo aspettano, serve per la ...

Lecce - Michele Emiliano contestato dai No Tap al Festival del cinema : Il governatore ha assistito all'anteprima del documentario che racconta proprio la battaglia della popolazione locale al gasdotto che dall'Azerbaijan approderà...

Mibact - con cinemadays doppio spettatori : ANSA, - ROMA, 10 APR - Grande successo il 9 aprile per la prima giornata dei Cinemadays che ha portato nelle sale italiane circa 160 mila spettatori, più del doppio rispetto alla data equivalente ...

Maria Callas : a 40 anni dalla morte al cinema un documentario prezioso che racconta la cantante d’opera più famosa al mondo : A 40 anni dalla morte, al cinema il 16 aprile un film prezioso e unico che racconta la cantante d’opera più famosa di tutti i tempi: Maria Callas. Un documentario ricco di immagini inedite, fotografie, super8, registrazioni private, lettere e rari filmati d’archivio del dietro le quinte degli spettacoli, per la prima volta a colori. Il racconto di una vita memorabile ricostruito attraverso le parole della Callas e le storie intime dei ...

Giulio Berruti presenta la fidanzata Francesca : «Ha 21 anni. L'ho conosciuta durante un seminario di cinema» : ROMA - ?Abbiamo molte affinità, tra cui la passione per il cinema?. Appena vinto ?Dance, Dance, dance?, come riportato da Leggo.it, Giulio Berruti presenta la nuova...

"Progetto cinema" chiude la rassegna 2018 con la "prima" di "The Post" di Steven Spielberg : In particolare, la pubblicazione dei cosiddetti Pentagon Papers diviene manifesto della ferma e decisa rivendicazione del diritto di cronaca e della libertà di informazione da parte di due figure ...

Giulio Berruti presenta la fidanzata Francesca : "Ha 21 anni. L'ho conosciuta durante un seminario di cinema" : ROMA - ?Abbiamo molte affinità, tra cui la passione per il cinema?. Appena vinto ?Dance, Dance, dance?, come riportato da Leggo.it, Giulio Berruti presenta la nuova...

Tendercapital e Condé Nast Italia portano il cinema (e Pierfrancesco Favino) al Salone del risparmio : Pierfrancesco Favino, intervistato dal direttore editoriale di Condé Nast Italia Luca Dini, sarà special guest della conferenza Investimenti alle stelle – Il tax credit nel cinema come asset alternativo che Tendercapital, specializzata negli investimenti alternativi, terrà l’11 aprile (ore 9:30) nell’ambito del Salone del risparmio di Milano. Sarà l’attore a spiegare alla platea perché il cinema di qualità ha bisogno di investimenti ...

cinemaDays 2018 - in sala con 3 euro : 12.53 Quindici giorni al cinema, con prezzo del biglietto ridotto a 3 euro: si comincia oggi fino al 12 aprile, si replica dal 9 al 15 luglio e si conclude in bellezza dal 1° al 4 ottobre 2018. E' l'iniziativa CinemaDays lanciata dal Ministero dei Beni e Attività culturali e Turismo con produttori, distributori ed esercenti cinematografici. Escluse iniziative speciali e visioni in 3D. In agosto poi, dal 9 al 15, un'intera settimana dedicata ...

Il grande cinema arriva a Cinecittà World con Cinetour : Roma, , askanews, - Cinecittà World, il parco divertimenti alle porte di Roma si apre al grande cinema con l'inaugurazione di Cinetour, un percorso tra i set dei kolossal del passato fino ai giorni ...

Museo cinema - Connection-L'ottava arte : ... va in scena dalla compagnia Les Farfadais, conosciuta in tutto il mondo per i suoi spettacoli di nouveau cirque acrobatico. Dentro la Mole un gruppo di performer presenterà uno spettacolo creato su ...