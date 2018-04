Al centro degli acquisti National Oilwell Varco

Barletta : Cannito : Tutelare il lavoro degli esercenti e il valore del centro storico si può : Gli operatori - aggiunge - non possono vedere le loro legittime aspettative, come per esempio organizzare spettacoli live, rimanere soffocate da oneri e regole troppo rigide, è giusto offrire loro la ...

Al centro degli acquisti Peugeot : Effervescente Peugeot , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,18%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Peugeot più ...

centrodestra : 'Nuovo governo rispetti la volontà degli elettori' - : Dopo l'incontro ad Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, la coalizione ha rilasciato una nota congiunta in cui viene annunciata la linea comune che verrà sottoposta a Sergio ...

Paura in centro a Padova : incendio al bar degli univesitari - fuggi fuggi generale : Una densa coltre di fumo nero è uscita dalle cucine del "Fly", ritrovo degli universitari che affollano la Galleria Tito Livio. Fortunatamente nessuno si è fatto male. Forse il malfunzionamento di un elettrodomestico alla base dell'incendio.Continua a leggere

Al centro degli acquisti Cementir : Brilla la società cementiera , che passa di mano con un aumento del 2,32%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Cementir più pronunciata ...

Al centro degli acquisti Aeffe : Prepotente rialzo per la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che mostra una salita bruciante del 2,63% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su ...

centro di Traduzione degli Organismi dell'Unione Europea : assunzioni aprile 2018 : Proseguiamo con importanti aggiornamenti per coloro che cercano un'occupazione. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha diffuso nuovi bandi di concorso pubblico, per la selezione di profili specializzati da assegnare negli uffici di varie istituzioni dell'Unione Europea. Ma scopriamo di che cosa si tratta. Posizioni Aperte aprile 2018 Il Centro di Traduzione delle Istituzioni dell'EU propone Tirocini Linguistici ...

Al via il centro di conoscenze Ue sulle frodi alimentari e la qualità degli alimenti. Fornirà sostegno ai responsabili politici europei e ... : Il Centro di conoscenze si inserirà nella rete Ue sulle frodi alimentari, ponendosi come intermediario tra la scienza e l'elaborazione delle decisioni programmatiche. Quello sulle frodi alimentari e ...

Al centro degli acquisti Salini Impregilo : Brillante rialzo per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,75%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE ...

"Rispettare volontà degli elettori. Ora M5S e centrodestra chiamati a governare" : "Il nostro punto di riferimento non possono che essere le espressioni della volontà popolare che sono scaturite dal voto" che ha prodotto "un balzo in avanti clamoroso" del Movimento 5 Stelle e della coalizione di centrodestra, "candidati oggi a governare il paese", e "una pesante sconfitta" per il Pd, "spinto all'opposizione". Il voto del 4 marzo dimostra "quanto poco avesse convinto l'autoesaltazione dei risultati ottenuti negli ultimi ...

Presidenze Camere - domani si vota : il centrodestra resta compatto su Romani | Rinviata l’assemblea degli eletti M5s : Presidenze Camere, domani si vota: il Centrodestra resta compatto su Romani | Rinviata l’assemblea degli eletti M5s Presidenze Camere, domani si vota: il Centrodestra resta compatto su Romani | Rinviata l’assemblea degli eletti M5s Continua a leggere

Al centro degli acquisti Biesse : Brillante rialzo per la società specializzata nella lavorazione del legno, del vetro e della pietra , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,58%. L'analisi del titolo eseguita su base ...