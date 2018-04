Al Bano tra l' affaire Lecciso e la ricerca della nuova Adele | ' The Voice? Uno spasso'

“Il suo cuore… colpa vostra”. Romina e la salute di Al Bano : Non accennano a placarsi le polemiche su Al Bano. Dopo le frasi pronunciate a Ballando con le stelle all’indirizzo della sua ex storica Romina era arrivata la risposta di Loredana Lecciso, la donna con la quale Al Bano ha vissuto per 18 anni e dalla quale ha avuto due figli. Adesso interviene Romina e le sue dichiarazioni sono tutt’altro che concilianti: “Tutti questi programmi di gossip stanno giocando con il fuoco facendo ...

Al Bano e Loredana Lecciso : “E' finita”/ Ma Romina Power non c'entra : “Lavoriamo insieme - che male c'è?” : Al Bano e Loredana Lecciso: “È finita”. Ma Romina Power non c'entra: “Lavoriamo insieme, che male c'è?”. Le ultime notizie sul cantante pugliese e il suo “triangolo” amoroso(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 07:00:00 GMT)

L'intricata vicenda tra Al Bano - Loredana e Romina si arricchisce : 'Con Romina è finita ma non posso dimenticare che è la madre dei miei figli ma non dimentico che anche Loredana è la madre dei miei figli'. In sintesi in questo modo lo showmam di Cellino San Marco chiarisce il vortice in cui tutti e tre sono finiti da tre giorni dopo l'apparizione di lui assieme a Romina a 'Ballando con le Stelle'

Al Bano : «Loredana mi ha lasciato come quando era all'Isola - ma non voglio essere trattato come un soprammobile» : Al Bano spiega per la prima volta la sua storia con Loredana e il rapporto con Romina Power dopo la separazione, ormai ufficiale, dalla Lecciso. In un'intervista su Chi chiarisce subito che la...

MontalBano in Friuli : da fine aprile si gira tra Cividale e Venzone : Dalla Sicilia al Friuli, dove il commissario Montalbano vola per indagare su un difficile caso di omicidio: questa la novità trapelata relativamente alla nuova infornata di episodi attualmente in lavorazione, relativi alle vicissitudini del commissario di Licata. L’episodio, che vedremo su Rai 1 nel 2019, si intitola L’altro capo del filo, ed è tratto dall’omonimo romanzo con cui Andrea Camilleri “raggiunse nel 2016 la ...

AlBano Carrisi contro Loredana Lecciso : 'È lei che se ne è andata di casa - Romina Power non c'entra' : A Storie Italiane è andata in onda, in diretta, la fine della storia d'amore tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso . Sotto gli occhi sbarrati della conduttrice Eleonora Daniele , il cantante di ...

E' finita per sempre tra Al Bano e Loredana : lite in diretta tv su Rai Uno Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di gossip, [Video]che oggi si interesseranno agli ultimi sviluppi sul triangolo amoroso tra Romina, Al Bano e #Loredana Lecciso. Le ultime novita' svelano che il cantante di Cellino San Marco è intervenuto telefonicamente a Storie Italiane, dove ha confermato la fine della sua relazione con la Lecciso. Al Bano sbotta a ''Sabato Italiano'': ''Io e Loredana ci siamo lasciati'' Le novita' di #Gossip ...

Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati/ In diretta tv : “Matrimonio svanito - ma Romina Power non c'entra” : Al Bano e Loredana Lecciso sono intervenuti telefonicamente a Storie Italiane e l'argomento è ancora la fuga da Cellino della donna e l'intromissione di Romina Power(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 16:56:00 GMT)

“Di’ la verità!”. Al Bano contro Loredana. Il modo in cui il cantante guardava Romina nell’ultima puntata di Ballando con le stelle non è passato inosservato ed ecco che - a poche ore di distanza - tra l’ex coppia più bella del reame torna in ballo la Lecciso. Lo scontro va in onda in diretta tv : Che qualcosa sarebbe successo era chiaro dopo l’ultima puntata di Ballando con le stelle quando aveva usato parole al miele per Romina. Frasi impossibili da equivocare e che avevano scatenato immediatamente i fan che, sui social, tornavano a chiedere a gran voce una reunion dimenticandosi però di Loredana Lecciso protagonista con l’ex compagno di un botta e risposta in diretta durante Storie Italiane, la trasmissione condotta da Eleonora ...

Storie Italiane : duro scontro in diretta tra Al Bano e Loredana Lecciso. Il cantante : «Ci siamo lasciati. Non voglio nemmeno sentirla al telefono» : Loredana Lecciso e Al Bano (da Twitter) Fuori programma a Storie Italiane: il salotto di Eleonora Daniele questa mattina si è trasformato all’improvviso in un ring sul quale si sono fronteggiati in diretta telefonica Al Bano e Loredana Lecciso riguardo la fine della loro storia d’amore. Il cantante di Cellino San Marco, sfogandosi con la conduttrice, ha detto per la prima volta chiaramente che il loro rapporto è definitivamente ...

Storie Italiane : duro scontro in diretta tra Al Bano e Loredana Lecciso. Il cantante : “Ci siamo lasciati. Non voglio nemmeno sentirla al telefono” : Eleonora Daniele Fuori programma a Storie Italiane: il salotto di Eleonora Daniele questa mattina si è trasformato all’improvviso in un ring sul quale si sono fronteggiati in diretta telefonica Al Bano e Loredana Lecciso riguardo la fine della loro storia d’amore. Il cantante di Cellino San Marco, sfogandosi con la conduttrice, ha detto per la prima volta chiaramente che il loro rapporto è definitivamente finito, cosa che ha portato ...

Storie Italiane : duro confronto in diretta tra Al Bano e Loredana Lecciso. Il cantante : “Ci siamo lasciati. Non voglio nemmeno sentirla al telefono” : Eleonora Daniele Fuori programma a Storie Italiane: il salotto di Eleonora Daniele questa mattina si è trasformato all’improvviso in un ring sul quale si sono fronteggiati in diretta telefonica Al Bano e Loredana Lecciso riguardo la fine della loro storia d’amore. Il cantante di Cellino San Marco, sfogandosi con la conduttrice, ha detto per la prima volta chiaramente che il loro rapporto è definitivamente finito, cosa che ha portato ...

Pomezia - costruivano armi da guerra per gli Emirati Arabi senza licenza : 2 arresti Trattative anche con Usa - Qatar e LiBano : Un faccendiere anglo-svizzero e una società italiana che costruiscono droni da guerra su commissione di un colonnello degli Emirati Arabi. Una tecnologia testata in Spagna grazie alla mediazione di un “fattorino” algerino, collaudata dall’esercito arabo durante il Gran Premio di Formula 1 svoltosi ad Abu Dhabi il 26 novembre scorso e che aveva attirato anche l’attenzione di emissari di altri paesi, fra cui quelli dell’esercito degli Stati Uniti. ...

Ballando con le Stelle - c’è sempre feeling tra AlBano e Romina : intervista e ballo : Ballando con le Stelle, Albano e Romina, è sempre feeling: intervista e ballo. La Power: “Ho provato ad andar via ma sono stata ripescata” A Ballando con le Stelle sbarcano Albano e Romina ed è subito effetto nostalgia. Anche perché l’ex coppia non fa nulla per evitarlo. Infatti i due ospiti del talent show guidato […] L'articolo Ballando con le Stelle, c’è sempre feeling tra Albano e Romina: intervista e ballo ...