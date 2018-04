Agguato nel Napoletano | uomo ferito a colpi arma da fuoco

Vieste - il cugino del boss Notarangelo ucciso in un Agguato nella sua campagna : La vittima è Giambattista Notarangelo, colpito da almeno sei colpi di pistola nel pomeriggio. Il suo stretto parente fu ucciso nel gennaio 2015

Agguato nel Foggiano - ucciso un 45enne : 18.30 Un uomo di 45 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco, in un Agguato avvenuto in una strada di Vieste (FG). La vittima era cugino di esponente di primo piano di una 'cosca' del Gargano, ucciso a 37 anni anni in un Agguato nel gennaio del 2015. Da una prima ricostruzione della polizia, l'uomo sarebbe stato centrato da alcuni proiettili,probabilmente esplosi da più armi. Gli investigatori stanno eseguendo i rilievi tecnici per ...

Agguato a coppia nel reggino : uccisa 48enne : La donna è stata raggiunta alla testa da colpi di pistola sparati da più persone. Il ferito, coinvolto nell'operazione "Eremo", è ritenuto elemento di spicco dell'omonima cosca di 'ndrangheta

Rio de Janeiro - Marielle Franco uccisa in un Agguato/ Ultime notizie : attivista contro i soprusi nelle favelas : Marielle Franco uccisa in un agguato a Rio de Janeiro: fu una nota attivista dei diritti umani impegnata nella lotta ai soprusi nelle favelas, aveva denunciato la polizia militare.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 20:18:00 GMT)

Siracusa - ex carabiniere ucciso durante rapina - ma è mistero sulla morte : nel '92 era scampato a un Agguato di Cosa Nostra : Delitto premeditato o rapina 'finita male'? Un quesito difficile da risolvere, quello relativo al fatto di sangue verificatosi in contrada Sabbuci a Lentini, nel Siracusano, dove ieri è stato ...

Agguato nel Catanese - ucciso un pastore : 01.03 Un pastore, Giuseppe Destro,di 51 anni, è stato assassinato a colpi d'arma da fuoco in un Agguato nel quale è rimasto ferito il fratello Carmelo, di 69. E'avvenuto tra Mazzarrone e Licodia Eubea. Il ferito è in gravi condizioni ed è stato trasferito in un ospedale di Catania. Le indagini sono concentrate su questioni legate all'attività di pastorizia. Indagano i carabinieri del Nucleo operativo del comando provinciale e della compagnia ...

Bitonto - due ragazzi anni feriti in un Agguato nel centro storico : uno dei due è minorenne : Colpi d'arma da fuoco a poca distanza dal punto in cui il 30 dicembre scorso fu uccisa una donna di 84 anni che attraversava la strada. Da gennaio cento uomini...

Agguato a Palermo : ferito un pregiudicato per mafia. Era coinvolto nel processo a Miccoli : Si tratta di Gioacchino Alioto, uno dei due presunti mafiosi finiti nell'inchiesta che ha portato alla condanna del bomber: è stato raggiunto da due colpi di...

Agguato nel Napoletano : grave un 54enne : 23.38 Un 54enne con precedenti di polizia è stato ricoverato in pericolo di vita all'ospedale Cardarelli di Napoli in seguito a una ferita da colpi d'arma da fuoco che l'hanno raggiunto all'addome. L'uomo ha ricevuto le prime cure presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra e poi trasferito in ospedale a Napoli. La polizia intanto era stata informata dell'esplosione di colpi d'arma da fuoco nel Rione Salicelle di Afragola, da tempo zona di ...

Agguato a Napoli - duplice omicidio nel quartiere di Miano : duplice omicidio a Napoli. L’Agguato è scattato nella seconda traversa Janfolla, nel quartiere di Miano. Due persone si trovavano a bordo di un’auto, una Peugeot quando sono finite nel mirino dei killer che hanno esploso colpi d’arma da fuoco. Sul posto si sono recati i Carabinieri....