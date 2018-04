Addio a Tomà sopravvissuto per 70 anni al Grande Torino

Addio a Sauro Tomà - ultima leggenda del Grande Torino : Addio a Sauro Tomà, ultima leggenda del Grande Torino A 92 anni, si è spento Sauro Tomà, leggenda -a suo modo- del Grande Torino. Era l’ultimo superstite della mitica squadra granata, perita nella tragedia di Superga il 4 maggio 1949. Lui, su quel maledetto volo per e da Lisbona, non era salito, per la fatalità […]

Addio a Sauro Tomà - ultima leggenda del Grande Torino : A 92 anni, si è spento Sauro Tomà, leggenda -a suo modo- del Grande Torino. Era l'ultimo superstite della mitica squadra granata, perita nella tragedia di Superga il 4 maggio 1949. Lui, su quel maledetto volo per e da Lisbona, non era salito, per la fatalità di un infortunio a un ginocchio che lo aveva costretto a fermarsi. Giocò nel Torino 77 partite, lo lasciò nel 1951 per chiudere la carriera nel Brescia e poi nel Bari.

