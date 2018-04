Acquapendente Vendeva spray irritanti e taser online

romadailynews

(Di mercoledì 11 aprile 2018)– I carabinieri di(Viterbo) hanno scoperto una società dedita alla venditadi armi illegali (antiaggressione,). Denunciati il titolare e i collaboratori, sequestrato il deposito e oscurati due siti internet. Il titolare, una persona nota alle forze dell’ordine, lo scorso febbraio 2017 era già stato coinvolto in un’analoga attività scoperta dalla Guardia di finanza. Tra gliantiaggressione alcuni contenevano una miscela superiore a quella stabilita dalla norma (20 ml) ed anche la percentuale di aggressivo chimico disciolto era superiore ai limiti previsti (10%), altre bombolette invece contenevano gas lacrimogeno (orto-clorobenzilden-melanonitride) che può essere usato esclusivamente dalle forze di Polizia e di cui in Italia è fatto divieto assoluto di vendita. Per quanto ...